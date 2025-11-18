Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
All-in-One Trimmer 3000 Series 7-in-1-trimmeri
Tuki
MG3930/15
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
User Manual MG3900
Interaktiivinen käyttöopas
Käyttöopas
All-in-One TrimmerOhjauskampa parransängelle 2 mm
All-in-One TrimmerSänkikampa 1 mm
USB-kaapeli
Multigroom Kampa 12 mm
MultigroomOhjauskampa 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNenä- ja korvakarvatrimmeri
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme