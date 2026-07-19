2 vuoden takuu
Helppokäyttöinen
Säästää aikaa ja energiaa
Käytä vähemmän rasvaa
Ikkunallinen Airfryer-kori
Kuuman ilman ansiosta valmistat suosikkiruokasi käyttäen jopa 90 % vähemmän rasvaa, tinkimättä mausta.
Ilmafriteeraa, paista, grillaa, paahda ja paljon muuta. Säädä helposti aikaa ja lämpötilaa tai valitse jopa 13 eri ruoanvalmistusmenetelmän joukosta, mukaan lukien uudelleenlämmitys, sulatus ja lämpimänä pitäminen.
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5.0
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
LMFP
19/07/2026
Portugal
Vahvistettu ostaja
Excelente auxiliar diário
A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.
Edut
As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.
Haitat
Nada a referir
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
outra98
10/02/2026
Portugal
Vahvistettu ostaja
Excelente
Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.
Edut
Muito prático
Haitat
Não encontro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
SComando
02/02/2026
Portugal
Vahvistettu ostaja
excelente
E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis
Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Verrattuna perinteisellä friteerauskeittimellä kypsennettyihin kotitekoisiin ranskanperunoihin.
Kysely HomeID-sovelluksen käyttäjien keskuudessa, 6 000 vastaajaa, 2021.
Keskimääräiset prosenttiosuudet perustuen Philips Airfryereilla suoritettuun sisäiseen laboratoriomittaukseen, jossa testattiin yhden kananrinnan (AF-asetus 160 °C, ei esilämmitystä) tai lohifileen (AF-asetus 200 °C, ei esilämmitystä) kypsentämistä verrattuna A-luokan uunin käyttöön.