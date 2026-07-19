13 eri valmistusmenetelmää napinpainalluksen päässä

Ilmafriteeraa, paista, grillaa, paahda ja paljon muuta. Säädä helposti aikaa ja lämpötilaa tai valitse jopa 13 eri ruoanvalmistusmenetelmän joukosta, mukaan lukien uudelleenlämmitys, sulatus ja lämpimänä pitäminen.