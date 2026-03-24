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Airfryer 2000 Series 4.2L
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NA221/00
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (9)
Philips Airfryerista tulee muovin hajua
Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
Voiko Philips Airfryerissa käyttää leivinpaperia tai alumiinifoliota?
Miten ja milloin Philips Airfryerissa käytetään öljyä?
Tarvitseeko Philips Airfryer esilämmittää?
Airfryerin (3,2 l ja 4,2 l) lisätarvikeGrillaussarja
6,2 litran Airfryerin lisävarusteGrillauslisävarustesarja
Airfryer lisävarusteCompact Party Master -sarja
Philips HomeID -sovellus on sulkeutunut tai kaatunut
Philips Airfryerin kattilan tai korin pinnoite irtoilee
Philips Airfryerista nousee valkoista savua
Kotitekoiset Philips Airfryer -ranskanperunat eivät vastaa odotuksia
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