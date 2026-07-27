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  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja

AirfryerDual Basket Airfryer

NA352/00

Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket takaa, että ruoka on rapeaa, mureaa ja täydellisesti kypsennettyä joka kerta. Synkronoinnin avulla kaksi eri ruokalajia kahdessa eri laatikossa ovat valmiita tarjoiltavaksi samaan aikaan. Nauti maukkaasta ja terveellisestä ruoanlaitosta. Suurempi laatikko sopeutuu perheen pääruokia varten, kun taas pienempi laatikko on täydellinen lisukkeita tai yksittäisiä annoksia varten.
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Kaksi eri ruokalajia eri laatikoissa valmiina samanaikaisesti synkronoidun kypsennyks...

Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja

  • Kaksi erikokoista laatikkoa

  • Synkronointitoiminto

  • Kopiointitoiminto

  • 8 esiasetusta

  • Rapid Air -tekniikka

Rapea, murea ja tasaisen kypsä Rapid Air Plus -tekniikan ansiosta

Rapea, murea ja tasaisen kypsä Rapid Air Plus -tekniikan ansiosta

Ei enää palaneita tai raa'aksi jääneitä ruokia. Patentoitu järjestelmämme optimoi lämmön kierron niin, että se kulkee sekä ruoan ympäri että sen läpi. Näin saavutetaan parhaat tulokset, ja ruoka on aina rapeaa, mureaa ja tasaisen kypsää.

Kaksi eri kokoista koria sopivat kaikille aterioille

Kaksi eri kokoista koria sopivat kaikille aterioille

Kaksoiskori-Airfryerit: Suuri kori sopii pääruoalle, ranskalaisille tai muulle suosikkiruoallesi. Pieni kori sopii lisukkeille, kasviksille ja välipaloille.

Ajastus huolehtii, että korit ovat valmiit samaan aikaan.

Ajastus huolehtii, että korit ovat valmiit samaan aikaan.

Airfryerissa on ajastustoiminto, joka synkronoi automaattisesti kypsennysajat molempiin laatikoihin - jotta molemmat annokset ovat valmiita tarjoiltavaksi samaan aikaan. Täydellinen ateria yhdellä napin painalluksella.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna perinteisessä friteerauskoneessa valmistettuihin kotitekoisiin ranskalaisiin.

  2. Vasemmassa laatikossa oleville makkaroille tehty testi verrattuna perinteisiin konvektiouuneihin.

  3. Vasemmassa laatikossa oleville makkaroille tehty testi verrattuna perinteisiin kiertoilmauuneihin.