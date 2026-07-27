2 vuoden takuu
NA352/00
Kaksi erikokoista laatikkoa
Synkronointitoiminto
Kopiointitoiminto
8 esiasetusta
Rapid Air -tekniikka
Ei enää palaneita tai raa'aksi jääneitä ruokia. Patentoitu järjestelmämme optimoi lämmön kierron niin, että se kulkee sekä ruoan ympäri että sen läpi. Näin saavutetaan parhaat tulokset, ja ruoka on aina rapeaa, mureaa ja tasaisen kypsää.
Kaksoiskori-Airfryerit: Suuri kori sopii pääruoalle, ranskalaisille tai muulle suosikkiruoallesi. Pieni kori sopii lisukkeille, kasviksille ja välipaloille.
Airfryerissa on ajastustoiminto, joka synkronoi automaattisesti kypsennysajat molempiin laatikoihin - jotta molemmat annokset ovat valmiita tarjoiltavaksi samaan aikaan. Täydellinen ateria yhdellä napin painalluksella.
Arviot
Verrattuna perinteisessä friteerauskoneessa valmistettuihin kotitekoisiin ranskalaisiin.
Vasemmassa laatikossa oleville makkaroille tehty testi verrattuna perinteisiin konvektiouuneihin.
Vasemmassa laatikossa oleville makkaroille tehty testi verrattuna perinteisiin kiertoilmauuneihin.