Rapea, murea ja tasaisen kypsä Rapid Air Plus -tekniikan ansiosta

Ei enää palaneita tai raa'aksi jääneitä ruokia. Patentoitu järjestelmämme optimoi lämmön kierron niin, että se kulkee sekä ruoan ympäri että sen läpi. Näin saavutetaan parhaat tulokset, ja ruoka on aina rapeaa, mureaa ja tasaisen kypsää.