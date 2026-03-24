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Airfryer Dual Basket Airfryer
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NA352/00
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NA35x Quick Start Guide
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Miksi Philips Airfryer piippaa kesken kypsennyksen?
Miksi ruokaa pitää ravistaa Philips Airfryerissa?
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l AirfryeritKaksikerroksinen lisävarustesarja
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l AirfryeritAamiaislisävarustesarja
Airfryerin (3,2 l ja 4,2 l) lisätarvikeGrillaussarja
6,2 litran Airfryerin lisävarusteGrillauslisävarustesarja
Kotitekoiset Philips Airfryer -ranskanperunat eivät vastaa odotuksia
Philips Airfryerilla valmistettu ruoka ei ole rapeaa tai tulos poikkeaa odotetusta
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