2 vuoden takuu
PSG6064/80
Tehokas höyry
Ei vahingoita kangasta*
1,8 litran irrotettava vesisäiliö
Pienikokoinen
OptimalTEMP-teknologian ansiosta saat erinomaisen silitystuloksen yhdellä lämpötila-asetuksella. Takaamme, ettei silitysrauta vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta, vaikka jätät sen ilman valvontaa. Voit jättää silitysraudan turvallisesti vaatteiden tai silityslaudan päälle.
Voimakas, jatkuva höyryntuotto poistaa tehokkaasti itsepintaisimmat rypyt paksustakin kankaasta.
Höyrysilityskeskus on helppo huoltaa Smart Calc Clean -kalkinpoistojärjestelmän avulla. Se muistuttaa, kun on kalkinpoiston aika, ja laitteen oma säiliö tekee kalkinpoistosta helppoa ja turvallista. Säästät rahaa, koska sinun ei tarvitse ostaa vaihtopatruunoita.
Palkinnot
Arviot
Kaikille silitettäville kankaille