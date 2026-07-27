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  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
  • Huippunopea. Todella pieni.
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PerfectCare 6000 SeriesHöyrysilityskeskus

PSG6064/80

3 Palkinnot

Huippunopea. Todella pieni.
PerfectCare 6000 Series -laitteiden höyryntuotto on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi. Täysin uusittu ja pienikokoinen laite mahtuu pieneenkin tilaan. Nauti nopeammasta silittämisestä, joka ei vahingoita kangasta* OptimalTEMP-teknologian ansiosta.
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Huippunopea. Todella pieni.

  • Tehokas höyry

  • Ei vahingoita kangasta*

  • 1,8 litran irrotettava vesisäiliö

  • Pienikokoinen

OptimalTEMP-teknologia, ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-teknologia, ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-teknologian ansiosta saat erinomaisen silitystuloksen yhdellä lämpötila-asetuksella. Takaamme, ettei silitysrauta vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta, vaikka jätät sen ilman valvontaa. Voit jättää silitysraudan turvallisesti vaatteiden tai silityslaudan päälle.

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt

Voimakas, jatkuva höyryntuotto poistaa tehokkaasti itsepintaisimmat rypyt paksustakin kankaasta.

Easy De-Calc -kalkinpoisto pidentää silitysraudan käyttöikää

Easy De-Calc -kalkinpoisto pidentää silitysraudan käyttöikää

Höyrysilityskeskus on helppo huoltaa Smart Calc Clean -kalkinpoistojärjestelmän avulla. Se muistuttaa, kun on kalkinpoiston aika, ja laitteen oma säiliö tekee kalkinpoistosta helppoa ja turvallista. Säästät rahaa, koska sinun ei tarvitse ostaa vaihtopatruunoita.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kaikille silitettäville kankaille