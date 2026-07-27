Huippunopea. Todella pieni.

PerfectCare 6000 Series -laitteiden höyryntuotto on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi. Täysin uusittu ja pienikokoinen laite mahtuu pieneenkin tilaan. Nauti nopeammasta silittämisestä, joka ei vahingoita kangasta* OptimalTEMP-teknologian ansiosta.