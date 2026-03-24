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PerfectCare 6000 Series Höyrysilityskeskus
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PSG6064/80
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Kaikki (3)
Miten poistan kalkin Philips-höyrysilityskeskuksesta?
Philips-höyrysilityskeskuksen pohjan puhdistaminen
Miten Philips-höyrysilityskeskuksen vesisäiliö puhdistetaan?
PerfectCare 6000 SeriesCalc Clean -kalkinpoistoastia silitysrautaan
PerfectCare 6000 SeriesSilitysraudan irrotettava vesisäiliö
Philips-höyrysilityskeskus ei tuota höyryä
Silityslauta on märkä ja lattialla on vettä
Philips-höyrysilitysrauta ei lämpene enää
Philips-höyrysilityskeskuksen lisähöyry ei toimi.
Philips-höyrysilityskeskus ei poista ryppyjä pystyasennossa höyrytettäessä
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