Nopea ja tehokas

PerfectCare 7000 Series on suunniteltu miellyttäväksi ja käteväksi käyttää. Laitetta on helppo käsitellä, ja irrotettavan vesisäiliön ja tehokkaan höyryntuoton ansiosta saat upeat tulokset nopeasti. Silitettävät tekstiilit eivät varmasti vahingoitu OptimalTEMP-tekniikan ansiosta.