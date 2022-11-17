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Perfect Care 7000 SeriesHöyrysilityskeskus

PSG7028/30

5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Nopea ja tehokas
PerfectCare 7000 Series on suunniteltu miellyttäväksi ja käteväksi käyttää. Laitetta on helppo käsitellä, ja irrotettavan vesisäiliön ja tehokkaan höyryntuoton ansiosta saat upeat tulokset nopeasti. Silitettävät tekstiilit eivät varmasti vahingoitu OptimalTEMP-tekniikan ansiosta.
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suurella irrotettavalla vesisäiliöllä

Nopea ja tehokas

  • Enimmäispaine 7,5 baaria

  • Lisähöyry jopa 500 g

  • 1,8 litran irrotettava vesisäiliö

  • Lukitsin

Ei vahingoita kangasta

Ei vahingoita kangasta

Et polta vaatteita, vaikka keskityt moneen asiaan tai jokin muu vie huomiosi. OptimalTEMP-teknologian ansiosta höyrysilitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit jopa jättää sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.

Ei vaihdettavia asetuksia

Ei vaihdettavia asetuksia

Voit ohittaa yhden silitysvaiheen, koska sinun ei enää tarvitse lajitella kankaita tai muuttaa asetuksia ja odottaa lämpötilan vaihtumista. OptimalTEMP-tekniikalla voit silittää kaikki tekstiilit denimistä silkkiin säätämättä lämpötilaa. Se tekee kaiken puolestasi ja heti.

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt nopeasti

Kun haluat eroon hankalista rypyistä, voit luottaa jatkuvaan höyryntuottokykyyn. Rypyt suoristuvat tarvittaessa kuin itsestään lisähöyryn avulla. Sitä voi käyttää myös ripustettujen verhojen silittämiseen tai vaateripustimilla olevien vaatteiden raikastamiseen.

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

17/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!

Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!

Edut

Υπερ .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

11/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας

Haitat

Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Säästää energiaa jopa 30 % standardin IEC 603311 mukaisesti verrattuna FastCare Compact -malliin enimmäislämpötila-asetuksella