2 vuoden takuu
Enimmäispaine 7,5 baaria
Lisähöyry jopa 500 g
1,8 litran irrotettava vesisäiliö
Lukitsin
Et polta vaatteita, vaikka keskityt moneen asiaan tai jokin muu vie huomiosi. OptimalTEMP-teknologian ansiosta höyrysilitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit jopa jättää sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.
Voit ohittaa yhden silitysvaiheen, koska sinun ei enää tarvitse lajitella kankaita tai muuttaa asetuksia ja odottaa lämpötilan vaihtumista. OptimalTEMP-tekniikalla voit silittää kaikki tekstiilit denimistä silkkiin säätämättä lämpötilaa. Se tekee kaiken puolestasi ja heti.
Kun haluat eroon hankalista rypyistä, voit luottaa jatkuvaan höyryntuottokykyyn. Rypyt suoristuvat tarvittaessa kuin itsestään lisähöyryn avulla. Sitä voi käyttää myös ripustettujen verhojen silittämiseen tai vaateripustimilla olevien vaatteiden raikastamiseen.
Palkinnot
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Fanitzo
17/11/2022
Ελλάδα
Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!
Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!
Edut
Υπερ .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ilias 13
11/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας
Haitat
Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα
Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
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