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OneBlade – trimmaa, rajaa ja aja
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OneBlade Intimate
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QP1924/20
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Käyttöopas
Kaikki (6)
Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?
Voiko Philips OneBladea käyttää märkänä ja kuivana?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Milloin Philips OneBlade -parranajokoneen terä tulisi vaihtaa?
Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?
OneBladeSuojus
OneBladeIntimate-ohjauskampa vartalokarvoille, 3 mm
USB-kaapeli
HQ87-USB-sovitin
OneBlade2 x SkinProtect-terä
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
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