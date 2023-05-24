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  • Trimmaa, rajaa ja ajele
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  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
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  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele

Tuotanto lopetettu

OneBlade

QP2530/20

4.3
| (4425) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Trimmaa, rajaa ja ajele
Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Unohda muut laitteet ja monimutkaiset työvaiheet – OneBlade hoitaa kaiken!
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Pitkätkin partakarvat

Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Pitkillekin partakarvoille

  • 4 kiinnitettävää sänkikampaa

  • Ladattava, kuiva- ja märkäajoon

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.

Trimmaa partasi

Trimmaa partasi

Trimmaa sänki haluamaasi pituuteen. Philips OneBladen mukana on 4 sänkikampaa kello viiden sängestä (1 mm) sängelle (2 mm) ja tarkkaan ajoon (3 mm) sekä pitkälle sängelle (5 mm).

Rajaa partasi

Rajaa partasi

Rajaat partasi tarkasti hetkessä kaksipuolisella terällä, joten näet koko ajan miten terä etenee.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

4425

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

24/05/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Onnistuu

On hyvin toiminut ja leikkaa, niin partaa kuin tukkaakain.

Edut

Tarkka rajaus onnistuu

Haitat

Käsittely tavat opittava

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade

06/10/2022

Suomi

Suomi

Tuote on loistava arkikäyttöön

Ajan parran 3-4x viikossa laitteen kanssa. Laite leikkaa todella tehokkaasti ja tasaisesti. Pidän kaikkein eniten trimmaukseen tarkoitetusta terästä. Olen käyttänyt pidempään partaan myös 1mm kokoa, ja se on toiminut myös erinomaisen hyvin. Akku kestää todella pitkään ja monta leikkausta!

Edut

Nopeus ja laatu yksinkertaiseen ajoon

Haitat

Kehitysehdotuksena voisi olla joku muu terä myös 0,1-1mm väliltä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot

06/10/2022

Suomi

Suomi

Mainio laite niin koti- kuin matkakäyttöön!

Olen käyttänyt nyt One Bladea reilun kuukauden ja tykkään siitä kovasti. Laite on pieni ja kevyt, lataus riittää helposti useammankin päivän reissuun (USB-lataus plussaa!) ja normipartakonetta ei ole tullut enää kannettua mukana. Kiva yksityiskohta, paketti oli todella tyylikäs! Ainoa mikä mietityttää on terien kestävyys, mutta toistaiseksi ollaan menty alkuperäisellä terällä.

Edut

Koko, akku, laitetta voi käyttää suihkussa

Haitat

Mukana ei tullut laturia, mutta toisaalta joka taloudesta löytynee ylimääräinen USB laturi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Terät kestävät jopa 4 kuukautta. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.