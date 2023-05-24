Yllättävän hyvä tuote ja ajajälki. Laitteella on helppo tehdä tarkkoja rajauksia, aivan kuten höylällä. Partavaahtoa ei tarvita, vaan laitteella ajetaan iho kuivana, joten sotkua ei synny. Ajaminen on miellyttävää ja akunkesto tuntuu olevan loistava. Leikkausjälki ei luonnollisesti ole aivan yhtä lähellä ihoa kuin höylällä, vaan sänki tulee n. päivää aiemmin. Itse pidän kuitenkin laitteesta enemmän kun höylästä tai perinteisestä partakoneesta, varsinkin siksi, koska se ei ärsytä ihoa. Laatikossa on mukana säädettävä talla ja latausjohto. Säädettävä talla osoittautui hyväksi viiksien pituutta trimmatessa. Latausjohdon toisessa päässä on USB-liitin, jonka voi kytkeä esimerkiksi puhelimen laturiin. Daily Care -sovellus tuntui turhalta ennen kokeilua, mutta se olikin hyödyllinen. Sovellus kertoo OneBlade Face -laitteen tietoja, kuten akun tason, parranajoon käytetyt minuutit sekä varoittaa kun terä on kulunut ja se täytyy vaihtaa. Lisäksi sovelluksessa on eri partatyylejä toteuttamisohjeineen ja niitä voi sovittaa kasvoille puhelimen kameran avulla. Muutaman viikon testauksen perusteella voin suositella laitetta.