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Tuotanto lopetettu

OneBladeFace

QP2724/20

4.3
| (4425) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
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Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Unohda muut laitteet ja monimutkaiset työvaiheet – OneBlade hoitaa kaiken!
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Säädettävä kampa (1-5mm)

Kaikki tyylit yhdellä työkalulla

  • Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Alkuperäinen terä

  • Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Philips OneBlade on edistyksellinen parranajotekniikka. Se sopii kaiken pituisten ihokarvojen ajamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan (12 000 x minuutissa), joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.

Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa

Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa

Ainutlaatuinen avoin muotoilu takaa tehokkaan trimmauksen ja estää tukkeutumisen, vaikka käsittelisit pitkiä ja paksuja karvoja.

Rajaa partasi

Rajaa partasi

Rajaa partasi tarkasti kaksipuolisella terällä. Voit ajaa partasi kumpaan suuntaan tahansa, joten näet koko ajan miten terä etenee. Viimeistele tyylisi helposti ja nopeasti!

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

4425

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

24/05/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Onnistuu

On hyvin toiminut ja leikkaa, niin partaa kuin tukkaakain.

Edut

Tarkka rajaus onnistuu

Haitat

Käsittely tavat opittava

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade

06/10/2022

Suomi

Suomi

Tuote on loistava arkikäyttöön

Ajan parran 3-4x viikossa laitteen kanssa. Laite leikkaa todella tehokkaasti ja tasaisesti. Pidän kaikkein eniten trimmaukseen tarkoitetusta terästä. Olen käyttänyt pidempään partaan myös 1mm kokoa, ja se on toiminut myös erinomaisen hyvin. Akku kestää todella pitkään ja monta leikkausta!

Edut

Nopeus ja laatu yksinkertaiseen ajoon

Haitat

Kehitysehdotuksena voisi olla joku muu terä myös 0,1-1mm väliltä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot

06/10/2022

Suomi

Suomi

Mainio laite niin koti- kuin matkakäyttöön!

Olen käyttänyt nyt One Bladea reilun kuukauden ja tykkään siitä kovasti. Laite on pieni ja kevyt, lataus riittää helposti useammankin päivän reissuun (USB-lataus plussaa!) ja normipartakonetta ei ole tullut enää kannettua mukana. Kiva yksityiskohta, paketti oli todella tyylikäs! Ainoa mikä mietityttää on terien kestävyys, mutta toistaiseksi ollaan menty alkuperäisellä terällä.

Edut

Koko, akku, laitetta voi käyttää suihkussa

Haitat

Mukana ei tullut laturia, mutta toisaalta joka taloudesta löytynee ylimääräinen USB laturi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Edeltävään QP210-malliin verrattuna

  2. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.