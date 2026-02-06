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  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*

Tuotanto lopetettu

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6551/15

4.3
| (1900) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta
Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*
Philips OneBlade Pro Face + Body sopii kaikenpituisten ihokarvojen trimmaamiseen, rajaamiseen ja ajelemiseen. Mukana on kasvoille tarkoitettu terä ja vartalolle tarkoitettu terä, jossa on säleikkö. Voit unohtaa muut laitteet. OneBlade hoitaa kaiken.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Uusi joustavampi 360-terä kasvoille

Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset ihokarvat helposti*

  • Ladattava litiumioniakku

  • 14 pituusasetuksen ohjauskampa

  • Kuiva- ja märkäajoon

  • Digitaalinen LED-näyttö

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Philips OneBlade on edistyksellinen parranajotekniikka. Se sopii kaiken pituisten ihokarvojen ajamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan (12 000 x minuutissa), joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.

Innovatiivinen 360 asteen terä

Innovatiivinen 360 asteen terä kääntyy kaikkiin suuntiin seuraten tarkasti kasvojen muotoja. Muotoilun ansiosta ihokosketus ja hallinta säilyvät koko ajan. Haastavienkin ihoalueiden trimmaus ja ajelu käy helposti, nopeasti ja mukavasti.*

Trimmaa partasi

Trimmaa partasi tasapituiseksi säädettävällä ohjauskammalla. Valitse haluamasi parran pituuden mukaan jokin ohjauskamman 14 pituusasetuksesta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

1900

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

06/02/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä laite, helppokäyttöinen. Kulkee kätevästi muk

Minulle juuri oikea. Välillä parta pääsee liian pitkäksi, tämä kone leikkaa hyvin myös pitemmänkin. Sänkikampa on hyvä kaulan herkälle alueelle. Jos erittäin pieni sänki haittaa, niin suosittelen.

Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

17/12/2022

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Mainio trimmeri

Yläkertaan toimii mainiosti, alakertaa en ole vielä testannut. Reilun kuukauden kätössä, joka toinen päivä trimmeiltu naamaa, akkua veilä 70% jäjellä. Minun käyttöön vallan mainio peli.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body

02/10/2022

Suomi

Suomi

OneBladessa on kaikki mitä tarvitsen.

Phillips oneblade tekee kaiken mitä mainoksessa luvataan. Tuotetta on todella helppo käyttää ja se tekee siistiä jälkeä nopeasti ja tehokkaasti. Melkeinpä rajaton määrä vaihtoehtoisia pituuksia trimmaukselle. Helppo ja monipuolinen trimmeri/sheiveri niin parralle kuin kehonkin karvoille. Suosittelisin tätä laitetta kaikille jotka haluavat siistiä naamaansa tai kehoansa.

Edut

Yksi laite kaikelle. Hellävarainen mutta tehokas.

Haitat

Body hair trimmeri saisi leikata pitkää karvaa vähän tehokkaammin.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Verrattuna edeltävään malliin parranajon aikana

  2. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.