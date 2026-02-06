2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ladattava litiumioniakku
14 pituusasetuksen ohjauskampa
Kuiva- ja märkäajoon
Digitaalinen LED-näyttö
Philips OneBlade on edistyksellinen parranajotekniikka. Se sopii kaiken pituisten ihokarvojen ajamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan (12 000 x minuutissa), joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.
Innovatiivinen 360 asteen terä kääntyy kaikkiin suuntiin seuraten tarkasti kasvojen muotoja. Muotoilun ansiosta ihokosketus ja hallinta säilyvät koko ajan. Haastavienkin ihoalueiden trimmaus ja ajelu käy helposti, nopeasti ja mukavasti.*
Trimmaa partasi tasapituiseksi säädettävällä ohjauskammalla. Valitse haluamasi parran pituuden mukaan jokin ohjauskamman 14 pituusasetuksesta.
4.3
5:stä
1900
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
rotkula
06/02/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä laite, helppokäyttöinen. Kulkee kätevästi muk
Minulle juuri oikea. Välillä parta pääsee liian pitkäksi, tämä kone leikkaa hyvin myös pitemmänkin. Sänkikampa on hyvä kaulan herkälle alueelle. Jos erittäin pieni sänki haittaa, niin suosittelen.
Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Jokketk
17/12/2022
Suomi
Vahvistettu ostaja
Mainio trimmeri
Yläkertaan toimii mainiosti, alakertaa en ole vielä testannut. Reilun kuukauden kätössä, joka toinen päivä trimmeiltu naamaa, akkua veilä 70% jäjellä. Minun käyttöön vallan mainio peli.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body
Il Gallo
02/10/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
OneBladessa on kaikki mitä tarvitsen.
Phillips oneblade tekee kaiken mitä mainoksessa luvataan. Tuotetta on todella helppo käyttää ja se tekee siistiä jälkeä nopeasti ja tehokkaasti. Melkeinpä rajaton määrä vaihtoehtoisia pituuksia trimmaukselle. Helppo ja monipuolinen trimmeri/sheiveri niin parralle kuin kehonkin karvoille. Suosittelisin tätä laitetta kaikille jotka haluavat siistiä naamaansa tai kehoansa.
Edut
Yksi laite kaikelle. Hellävarainen mutta tehokas.
Haitat
Body hair trimmeri saisi leikata pitkää karvaa vähän tehokkaammin.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Verrattuna edeltävään malliin parranajon aikana
Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.