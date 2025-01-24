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OneBlade – trimmaa, rajaa ja aja
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OneBlade Pro 360 Face + Body
Tuotanto lopetettu
Tuki
QP6551/15
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Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Kaikki (7)
Mistä tiedän, onko Philips OneBlade ladattu täyteen?
Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?
Voiko Philips OneBladea käyttää märkänä ja kuivana?
Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?
Milloin Philips OneBlade -parranajokoneen terä tulisi vaihtaa?
OneBlade Pro 360Säädettävä ohjauskampa parralle 0,4–10 mm
OneBlade 360 & ProSuojus
OneBlade& Shaver series 5000Pehmeä pussi
OneBlade Ohjauskampa 3 mm
OneBladeIhonsuojus
Philips OneBlade ei aja niin tarkasti kuin odotin
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