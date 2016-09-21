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Tuotanto lopetettu
DualPrecision ja GyroFlex2D
1 h latauksella 50 min käyttöaikaa
Tarkkuustrimmeri ja säilytyspussi
Jet Clean -järjestelmä
DualPrecision-terät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.
Palkinnot
4.0
5:stä
349
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
jarierkki
21/09/2016
Suomi
loistava partakone
miellyttävä ajaa parta, ei revi eikä ihokaan aristele ajon jälkeen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
paganarcher
12/07/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
good smooth action floating heads work well.
good smooth action floating heads work well. Only slight downside is requirement to change heads for sideburns.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
senso
16/04/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Well made with easy cleaning design
First of all I would like to say thank you to Philips for the shavers of the past. I have been using your shavers since 1962. This shaver is giving me a very good shave better then the previous one. I find this shaver very easy to use and to keep clean. Twice the head fell of whilst shaving maybe due to excess pressure when shaving near the jaw bones. Otherwise, I am very happy.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.