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Parranajokoneet
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Shaver series 7000 SensoTouch Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Tuotanto lopetettu
Tuki
RQ1160/21
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Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (5)
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Miten Philips-parranajokone puhdistetaan?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-parranajokoneella?
Suojus
Shaver series 7000& 9000Ajopään pohja
ShaversPuhdistusharja
Philips Jet Clean ei puhdista Philips-parranajokonetta
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