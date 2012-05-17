2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
UltraTrack ja GyroFlex 3D
60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella
Tarkkuustrimmeri
Jet Clean -järjestelmä
GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.
Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
4.3
5:stä
419
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Rakad
17/05/2012
Sverige
Bra och smidig
Har kört Braun i alla år och har ganska kraftig skäggväxt. Bytte förra sommaren till Philps. Tycker att maskinen fungerar riktigt bra och framförallt så är det skönt att våtraka sig. Laddningarna håller riktigt länge. Ljudnivån och vibrationer är låg med denna teknik jämfört med Braun. Enda tvivelaktiga är att tvättvätskan dunstar då man inte behöver tvätta så ofta, om man våtrakar sig (man sköljer och lufttorkar av alla rakhuvuden efter varje rakning).
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning
hamidrezabokharaei
19/11/2010
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Stillrocking
27/08/2021
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent, very pleased with it, BUT ...
I am very pleased with the performance of this shaver and its reliability, BUT I am very annoyed and frustrated that I cannot now obtain original replacement shaver heads, as production of them has ceased and there are only some very poor copies available online. This means I either have to put up with these very poor quality heads, or buy a new, current model shaver at a cost of £200-£300+ for a unit of similar quality ! A prime example of built in obsolescence !!
Edut
Excellent performance and lovely to use, plus fast re-charging time.
Haitat
You can't now buy genuine Philips replacement shaver heads ...............
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.