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Tuotanto lopetettu

Shaver series 9000 SensoTouchSähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

RQ1280/21

4.3
| (419) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Täydellinen parranajo
Toistaiseksi monipuolisin Philips SensoTouch 3D RQ1280 -parranajokoneemme tarjoaa täydellisen parranajokokemuksen. GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojesi muotoja, ja UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan vain muutamalla vedolla.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

GyroFleX 3D -järjestelmällä

Täydellinen parranajo

  • UltraTrack ja GyroFlex 3D

  • 60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

  • Tarkkuustrimmeri

  • Jet Clean -järjestelmä

Philips GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojen kaaria saumattomasti

Philips GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojen kaaria saumattomasti

GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.

UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla

UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla

Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

419

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

17/05/2012

Sverige

Sverige

Bra och smidig

Har kört Braun i alla år och har ganska kraftig skäggväxt. Bytte förra sommaren till Philps. Tycker att maskinen fungerar riktigt bra och framförallt så är det skönt att våtraka sig. Laddningarna håller riktigt länge. Ljudnivån och vibrationer är låg med denna teknik jämfört med Braun. Enda tvivelaktiga är att tvättvätskan dunstar då man inte behöver tvätta så ofta, om man våtrakar sig (man sköljer och lufttorkar av alla rakhuvuden efter varje rakning).

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning

19/11/2010

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning

27/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent, very pleased with it, BUT ...

I am very pleased with the performance of this shaver and its reliability, BUT I am very annoyed and frustrated that I cannot now obtain original replacement shaver heads, as production of them has ceased and there are only some very poor copies available online. This means I either have to put up with these very poor quality heads, or buy a new, current model shaver at a cost of £200-£300+ for a unit of similar quality ! A prime example of built in obsolescence !!

Edut

Excellent performance and lovely to use, plus fast re-charging time.

Haitat

You can't now buy genuine Philips replacement shaver heads ...............

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 