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Shaver series 9000 SensoTouch Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Tuotanto lopetettu
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RQ1280/21
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Pikaopas
Tärkeitä tietoja -opas
Kaikki (4)
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-parranajokoneella?
ShaverTarkkuustrimmeri
Shaver series 9000Suojus
ShaversPuhdistusharja
Philips Jet Clean ei puhdista Philips-parranajokonetta
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