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  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
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  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti
  • Tarkka ajotulos vaivattomasti

Tuotanto lopetettu

Shaver series 1000Parranajokone kuiva-ajoon, Series 1000

S1232/41

4
| (1059) Arviot
Tarkka ajotulos vaivattomasti
Philips Shaver Series 1000 tekee parranajosta helppoa ja mukavaa edullisesti. Partakoneessa on itseteroittuvat PowerCut-terät, ja sen voi pestä kokonaan.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Tarkka ajotulos vaivattomasti

  • PowerCut-terät

  • Avaus yhdellä painikkeella

  • Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

Liukuu iholla vaivattomasti ja takaa tasaisen lopputuloksen

Liukuu iholla vaivattomasti ja takaa tasaisen lopputuloksen

Philips-parranajokoneella saat siistin ja miellyttävän ajotuloksen. Koneen 27 PowerCut-terää leikkaavat partakarvat aivan ihon pinnalta, jolloin lopputulos on aina sileä ja tasainen. 

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja

Parranajokone myötäilee ihoa tasaisesti nirhaisematta sen pintaa. 4D Flex -ajopäät joustavat neljään suuntaan ja takaavat aina siistin ajotuloksen.

Avaus yhdellä painikkeella helpottaa puhdistamista

Avaus yhdellä painikkeella helpottaa puhdistamista

Parranajokone on helppo puhdistaa yhdellä painalluksella. Avaa vain ajopää ja huuhtele vedellä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1059

Arviot

29/05/2026

Suomi

Suomi

13-vuoden upgrade

Käytin Philips PT723-parranajokonetta 13 vuotta! Nyt oli aika päivittää uudempaan sukupolveen! Innolla odotan ensimmäistä parranajoa ja Philipsin taattu laatu kyllä miellyttää.

Edut

Philips-ekosysteemi

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3051/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Date of Use 2026-05-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3051/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Date of Use 2026-05-29

29/08/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Arjen helpottaja

Vaihdoin ensin toisen partakoneen ja ostin vielä toisen 3000 sarjaisen. On toimiva miellyttävä partakone, jonka voi pestä vedellä. Leikkaa hyvin ja käy niin päivittäiseen kuin satunnaiseen käyttöön.

Edut

Fiksu laite ja itsellä vain hyviä kokemuksia

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3003/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3003/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

26/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä partakone

Ensimmäinen sähkö partakone. Olen todella tyytyväinen .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3002/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver 3000X Series X3002/00 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 