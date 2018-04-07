2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
S1310/04
CloseCut-teräjärjestelmä
4-suuntaiset Flex-ajopäät
Nauti vaivattomasta ajosta. Kestävät CloseCut-terät teroittuvat käytön aikana kerrasta toiseen.
Flex-ajopäät, jotka joustavat vapaasti neljään eri suuntaan, myötäilevät kasvojen muotoja ja varmistavat helpon ajon myös kaulan ja leuan iholla.
Aja pidempään jokaisella latauksella. Partakoneen teho ei vähene vuosien mittaan, sillä koneessa on tehokas ja kestävä litiumioniakku.
3.9
5:stä
195
Arviot
roman38
07/04/2018
Suomi
yksinkertaisesti hyvä ja toimiva
leikkaa tasisesti. parempi kuin odotin ennen ostoa. rahalle vastinetta 100%.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone
Jokkeri
16/10/2017
Suomi
käteenkäypä + tyylikäs
lataus kesken = käyttökokemukset jäävät reilun kahdeksan tunnin päähän eli höyhensaarille
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone
Alex11
13/03/2019
Sverige
Topp produkt
Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Verrattuna muihin edullisiin teräverkkoisiin ja pyöriväteräisiin parranajokoneisiin