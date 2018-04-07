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  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo

Tuotanto lopetettu

Shaver series 1000Sähköparranajokone

S1510/04

3.9
| (195) Arviot
Mukava ja helppo parranajo
Philips Series 1000 -parranajokoneissa on itseteroittuvat terät ja liikkuva ajopää, jotka tarjoavat tämän hintaluokan tarkimman ajotuloksen. Kun käytät parranajokonetta partahöylän sijaan, ihon ärtyminen ja punoitus vähenevät, sillä parranajokoneen terä ei koskaan kosketa ihoa. Philips Shaving Series 1000 ‑parranajokoneissa on perinteinen ja vankka muotoilu, ja ne on tarkoitettu kuiva-ajoon. Tässä mallissa on taitettava tarkkuustrimmeri viiksien ja pulisonkien siistimiseen.<br>
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Hintaluokan tarkin ajo

Mukava ja helppo parranajo

  • CloseCut-teräjärjestelmä

  • 4-suuntaiset Flex-ajopäät

  • Ylösnouseva rajain

Kestävät, itseteroittuvat terät vaivattomaan ajoon

Kestävät, itseteroittuvat terät vaivattomaan ajoon

Nauti vaivattomasta ajosta. Kestävät CloseCut-terät teroittuvat käytön aikana kerrasta toiseen.

Ajopää liikkuu neljään eri suuntaan

Ajopää liikkuu neljään eri suuntaan

Joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja parranajon aikana.

Jatkuvasti tehokasta virtaa vuodesta toiseen

Jatkuvasti tehokasta virtaa vuodesta toiseen

Aja pidempään jokaisella latauksella. Partakoneen teho ei vähene vuosien mittaan, sillä koneessa on tehokas ja kestävä litiumioniakku.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.9

5:stä

195

Arviot

07/04/2018

Suomi

Suomi

yksinkertaisesti hyvä ja toimiva

leikkaa tasisesti. parempi kuin odotin ennen ostoa. rahalle vastinetta 100%.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone

16/10/2017

Suomi

Suomi

käteenkäypä + tyylikäs

lataus kesken = käyttökokemukset jäävät reilun kahdeksan tunnin päähän eli höyhensaarille

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone

13/03/2019

Sverige

Sverige

Topp produkt

Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Verrattuna muihin edullisiin teräverkkoisiin ja pyöriväteräisiin parranajokoneisiin