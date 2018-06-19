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  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo
  • Mukava ja helppo parranajo

Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähköparranajokone

S3110/41

4.1
| (1249) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Mukava ja helppo parranajo
Shaver Series 3000 tekee parranajosta helppoa, mukavaa ja edullista. 4-suuntaiset Flex-ajopäät sekä ComfortCut-teräjärjestelmä takaavat sileän lopputuloksen.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Miellyttävän tarkkaa

Mukava ja helppo parranajo

  • ComfortCut-teräjärjestelmä

  • 4-suuntaiset Flex-ajopäät

  • Sisältää nenäkarvatrimmerin

Pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa

Pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa

Nauti miellyttävästä kuiva-ajosta. ComfortCut-teräjärjestelmän pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa naarmuilta ja haavoilta.

4-suuntaiset Flex-ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja.

4-suuntaiset Flex-ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja.

Flex-ajopäät, jotka joustavat vapaasti neljään eri suuntaan, myötäilevät kasvojen muotoja ja varmistavat helpon ajon myös kaulan ja leuan iholla.

Jatkuvasti tehokasta virtaa vuodesta toiseen

Jatkuvasti tehokasta virtaa vuodesta toiseen

Aja pidempään jokaisella latauksella. Partakoneen teho ei vähene vuosien mittaan, sillä koneessa on tehokas ja kestävä litiumioniakku.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

1249

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

19/06/2018

Suomi

Suomi

Toimii kuin junan vessa.

Partaone on juuri sellainen kuin odotinkin, toimii niinkuin Philips, hienosti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3510/06 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3510/06 Sähköparranajokone

10/08/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Perinteinen normaalit toiminnot omaava tuote

Etsin pitkään uutta partakonetta jossa oli vielä rajaaja mukana. Löysin tämän mallin jonka mukana tuli myös hygieniatrimmeri. Partakone hiljainen ja tosi tehokas. Hygieniatrimmeri ei ihan vastannut odotuksiani kun se ei tehoa paksumpiin nenäkarvoihin. Jos etsii uutta partakonetta niin tarkkana että koneessa on mukana perinteinen rajaaja jos sitä tarvitsee.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6996/80 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6996/80 Sähköparranajokone

10/08/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd med utmärkt resultat samt lätt att rengöra.

Lättanvänd med utmärkt resultat samt även lätt att rengöra i och med att den bara är att skölja ren under vattenkranen. Dessutom lätt att ladda.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 