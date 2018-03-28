2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
ComfortCut-teräjärjestelmä
8 h latauksella 30 min käyttöaikaa
SmartClick-tarkkuustrimmeri
Tarkat ajotulokset ilman naarmuja ja haavoja. ComfortCut-teräjärjestelmän pyöristetty profiili liukuu pehmeästi iholla suojaten sitä samalla.
Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.
Nauti miellyttävästä märkä- tai kuiva-ajosta. ComfortCut-terien pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa naarmuilta ja haavoilta.
4.1
5:stä
167
Arviot
81%
suosittelee tätä tuotetta
Jarappa
28/03/2018
Suomi
Hyvä kone
Olen pitänyt koneesta, koska se leikkaa hyvin niin kosteasta ihosta kuin kuivastakin. Sopii hyvin käteen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
MikkoS
27/01/2018
Suomi
Todella hyvä!
Partakone todellakin toimiva kaiken suhteen! Onnistunut muotoilu, tekee hyvää jälkeä nopeasti ja on hiljainen. Muutaman viikon käytön jälkeen itse koneesta ei löytynyt mitään negatiivista, mutta jonkinlainen säilytyspussi saisi olla mukana koneen ostopakkauksessa. Matkakotelo ei ajaa samaa asiaa ja on kotioloihin vähän turhan kookas ja "kömpelö"... Paketissa kylkiäisenä ollut paristokäyttöinen vartalotrimmerikin testattu ja on ihan ok, mutta erikseen sellaista tuskin tulisi hankittua.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/64 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/64 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
jabo49
28/01/2021
Sverige
Vahvistettu ostaja
Fungerar utmärkt
Rundade kanter på skärhuvuden ger en skön rakning.
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Suojaa kymmenen kertaa paremmin kuin tavallinen terä (testattu Saksassa 2015, sopeutumisjakso 21 päivää)