Partakone todellakin toimiva kaiken suhteen! Onnistunut muotoilu, tekee hyvää jälkeä nopeasti ja on hiljainen. Muutaman viikon käytön jälkeen itse koneesta ei löytynyt mitään negatiivista, mutta jonkinlainen säilytyspussi saisi olla mukana koneen ostopakkauksessa. Matkakotelo ei ajaa samaa asiaa ja on kotioloihin vähän turhan kookas ja "kömpelö"... Paketissa kylkiäisenä ollut paristokäyttöinen vartalotrimmerikin testattu ja on ihan ok, mutta erikseen sellaista tuskin tulisi hankittua.