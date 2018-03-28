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  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
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  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
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  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa

Tuotanto lopetettu

Shaver series 5000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5050/06

4.1
| (167) Arviot | 81% suosittelee tätä tuotetta
Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
AquaTouch-parranajokone suojaa ihoa parranajon aikana ja voit nauttia virkistävästä tunteesta. Erikoissuunnitellun ComfortCut-teräjärjestelmän pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Suojaa 10 kertaa enemmän tavalliseen terään verrattuna

Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa

  • ComfortCut-teräjärjestelmä

  • 8 h latauksella 30 min käyttöaikaa

  • SmartClick-tarkkuustrimmeri

Pyöristetyt ajopäät suojaavat ihoa

Pyöristetyt ajopäät suojaavat ihoa

Tarkat ajotulokset ilman naarmuja ja haavoja. ComfortCut-teräjärjestelmän pyöristetty profiili liukuu pehmeästi iholla suojaten sitä samalla.

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon

Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.

Pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa

Pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa

Nauti miellyttävästä märkä- tai kuiva-ajosta. ComfortCut-terien pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa naarmuilta ja haavoilta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

167

Arviot

81%

suosittelee tätä tuotetta

28/03/2018

Suomi

Suomi

Hyvä kone

Olen pitänyt koneesta, koska se leikkaa hyvin niin kosteasta ihosta kuin kuivastakin. Sopii hyvin käteen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/06 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

27/01/2018

Suomi

Suomi

Todella hyvä!

Partakone todellakin toimiva kaiken suhteen! Onnistunut muotoilu, tekee hyvää jälkeä nopeasti ja on hiljainen. Muutaman viikon käytön jälkeen itse koneesta ei löytynyt mitään negatiivista, mutta jonkinlainen säilytyspussi saisi olla mukana koneen ostopakkauksessa. Matkakotelo ei ajaa samaa asiaa ja on kotioloihin vähän turhan kookas ja "kömpelö"... Paketissa kylkiäisenä ollut paristokäyttöinen vartalotrimmerikin testattu ja on ihan ok, mutta erikseen sellaista tuskin tulisi hankittua.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/64 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/64 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

28/01/2021

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Fungerar utmärkt

Rundade kanter på skärhuvuden ger en skön rakning.

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Suojaa kymmenen kertaa paremmin kuin tavallinen terä (testattu Saksassa 2015, sopeutumisjakso 21 päivää)