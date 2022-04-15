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Shaver series 5000 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Tuotanto lopetettu
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S5050/06
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Mitä Philips-parranajokoneen symbolit tarkoittavat?
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Mitä Philips 5000 Series -parranajokoneen symbolit tarkoittavat?
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Shaver series 5000Suojus
ShaversHarjarunko
ShaverTarkkuustrimmeri
ShaversPuhdistusharja
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