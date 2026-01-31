2 vuoden takuu
Tätä tuotetta
Shaver series 5000
Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
99,99 €
Shaver series 3000
Ajopäät
27,99 €
99,99 €
99,99 €
ComfortTech-terät
360 asteen myötäilevät ajopäät
Edistyksellinen näyttö
SmartClick-tarkkuustrimmeri
Itseteroittuvat terät takaavat tehokkaan ja puhtaan parranajon ja tuntuvat miellyttäviltä iholla. Kaarevat teränsuojat suojaavat ihoa teriltä, jotka leikkaavat karvat hellävaraisesti aivan ihon pinnalta.
Joustavat terät kääntyvät täydet 360 astetta ja myötäilevät kasvojen muotoja. Optimaalinen ihokosketus tekee parranajosta tarkkaa ja ihoystävällistä.
Parranajokoneessa on ergonominen muotoilu, joten jokainen liike tuntuu luonnolliselta. Uusi ergonominen varsi, jossa on luistamaton pinnoite, mahdollistaa vaivattoman ja helpon parranajon myös suihkussa käytettäessä.
4.1
5:stä
451
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Jalsi
31/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä laite.
Erittäin hyvä ja helppokäyttöinen laite. Ja todella hiljainen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Rane112
30/12/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä ja helppo
Hinta-laatu suhteeltaan erinomainen ja helppokäyttöinen laite. Tarvittavat toiminnot ja yksinkertainen päivittäisessä käytössä.
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Juha.H
16/08/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Latautuu n.tunnissa ihan mukava ominaisuus.
Hyvä tuote ja helppo ajella ja rungosta saa hyvin kiinni pidettyä.
Edut
Hinta laatu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.