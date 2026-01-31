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  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
  • Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä

Shaver series 5000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5466/17

4.1
| (451) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä
Philips Series 5000 -parranajokone tuo mukavuutta aamurutiineihisi. Parranajokoneen käyttö on intuitiivista täysin joustavan pään ja ergonomisen muotoilun ansiosta. Kätevän avauspainikkeen ansiosta se voidaan puhdistaa helposti muutamassa sekunnissa.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

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Tätä tuotetta

Shaver series 5000 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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Helppo parranajo, siisti ja miellyttävä

  • ComfortTech-terät

  • 360 asteen myötäilevät ajopäät

  • Edistyksellinen näyttö

  • SmartClick-tarkkuustrimmeri

Tehokas, puhdas parranajo tuntuu miellyttävältä iholla

Tehokas, puhdas parranajo tuntuu miellyttävältä iholla

Itseteroittuvat terät takaavat tehokkaan ja puhtaan parranajon ja tuntuvat miellyttäviltä iholla. Kaarevat teränsuojat suojaavat ihoa teriltä, jotka leikkaavat karvat hellävaraisesti aivan ihon pinnalta.

Säilyttää ihokosketuksen ja tekee ajosta miellyttävää ja sujuvaa

Säilyttää ihokosketuksen ja tekee ajosta miellyttävää ja sujuvaa

Joustavat terät kääntyvät täydet 360 astetta ja myötäilevät kasvojen muotoja. Optimaalinen ihokosketus tekee parranajosta tarkkaa ja ihoystävällistä.

Ergonominen varsi, jossa on luistamaton pinnoite

Ergonominen varsi, jossa on luistamaton pinnoite

Parranajokoneessa on ergonominen muotoilu, joten jokainen liike tuntuu luonnolliselta. Uusi ergonominen varsi, jossa on luistamaton pinnoite, mahdollistaa vaivattoman ja helpon parranajon myös suihkussa käytettäessä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

451

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

31/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä laite.

Erittäin hyvä ja helppokäyttöinen laite. Ja todella hiljainen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

30/12/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä ja helppo

Hinta-laatu suhteeltaan erinomainen ja helppokäyttöinen laite. Tarvittavat toiminnot ja yksinkertainen päivittäisessä käytössä.

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

16/08/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Latautuu n.tunnissa ihan mukava ominaisuus.

Hyvä tuote ja helppo ajella ja rungosta saa hyvin kiinni pidettyä.

Edut

Hinta laatu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5467/17 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 