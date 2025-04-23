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Shaver series 5000 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Tuotanto lopetettu
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S5584/62
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Mitä Philips-parranajokoneen symbolit tarkoittavat?
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Philips-parranajokoneen ajopäiden irrottaminen
OneBlade& Shaver series 5000Pehmeä pussi
Shaver series 5000Ajopään pohja
Shaver series 5000Kiinnike
ShaverSäädettävä parranmuotoilulaite 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Nenäkarvatrimmeri
ShaversLatausteline
ShaversPuhdistuskapseli
Shaver Pussi
ShaversSuojus
Shaver series 7000, 5000Vaihtoajopäät
Ajopään pidike
ShaversPuhdistusharja
Philips-parranajokone ei lataudu
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
Philips-parranajokoneen käytön jälkeen ilmenee iho-ongelmia
En saa hyviä tuloksia Philips-parranajokoneella
Philips-parranajokoneesta lähtee kova ääni
Philips-parranajokone ei toimi
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