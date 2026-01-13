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  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
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  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa

Kunnostettu

Shaver series 7000Kunnostettu sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S7788/55R1

4.3
| (2959) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa
Philips Series 7000 on suunniteltu tarkkaan päivittäiseen parranajoon ihoa ärsyttämättä. Edistyksellinen SkinIQ-tekniikka ohjaa liikkeitäsi, jolloin ajotekniikka paranee ja jopa kolmen päivän parran ajamiseen tarvitaan vähemmän vetoja.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tarkempi* ajotulos, suojaa ihoa

  • Suojaava SkinGlide-pinnoite

  • SteelPrecision-terät

  • Liikkeentunnistin

  • Joustavat 360-D-ajopäät

Vähemmän kertakäyttöä. Enemmän kierrätettyä.

Vähemmän kertakäyttöä. Enemmän kierrätettyä.

Philipsin kunnostetut tuotteet on korjattu huolella korkeiden laatustandardien mukaisiksi, jotta palautetut tuotteet voivat saada uuden elämän. Ne tarjoavat ympäristöystävällisemmän ja edullisemman tavan nauttia Philips-laadusta. Kahden vuoden takuu ja täysi asiakastuki lisäävät mielenrauhaa entisestään.

Vähentää kitkaa ja parantaa liukuvuutta

Vähentää kitkaa ja parantaa liukuvuutta

Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava, liukumista edistävä pinnoite. Jopa 250 000 mikrohelmeä neliösenttimetrillä sisältävä pinnoite auttaa laitetta liukumaan iholla jopa 30 % paremmin***, minimoi ihoärsytyksen ja tekee päivittäisestä ajorutiinista mukavamman.

Leikkaa tarkasti ja tehokkaasti jokaisella vedolla

Leikkaa tarkasti ja tehokkaasti jokaisella vedolla

Jopa 90 000 leikkausliikettä minuutissa tekevät SteelPrecision-terät leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla, jolloin ajaminen on tarkkaa ja tehokasta. Laitteen 45 itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa, ja ne tarjoavat luotettavaa leikkuutehoa ajokerrasta toiseen.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin

  2. Testiverrokki Philips Series 3000.

  3. * Perustuu Philips S7000 -mallin ja GroomTribe -sovelluksen käyttäjiin 2019.

  4. * * parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen