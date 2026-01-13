Leikkaa tarkasti ja tehokkaasti jokaisella vedolla

Jopa 90 000 leikkausliikettä minuutissa tekevät SteelPrecision-terät leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla, jolloin ajaminen on tarkkaa ja tehokasta. Laitteen 45 itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa, ja ne tarjoavat luotettavaa leikkuutehoa ajokerrasta toiseen.