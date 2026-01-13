2 vuoden takuu
Kunnostettu
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
Suojaava SkinGlide-pinnoite
SteelPrecision-terät
Liikkeentunnistin
Joustavat 360-D-ajopäät
Philipsin kunnostetut tuotteet on korjattu huolella korkeiden laatustandardien mukaisiksi, jotta palautetut tuotteet voivat saada uuden elämän. Ne tarjoavat ympäristöystävällisemmän ja edullisemman tavan nauttia Philips-laadusta. Kahden vuoden takuu ja täysi asiakastuki lisäävät mielenrauhaa entisestään.
Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava, liukumista edistävä pinnoite. Jopa 250 000 mikrohelmeä neliösenttimetrillä sisältävä pinnoite auttaa laitetta liukumaan iholla jopa 30 % paremmin***, minimoi ihoärsytyksen ja tekee päivittäisestä ajorutiinista mukavamman.
Jopa 90 000 leikkausliikettä minuutissa tekevät SteelPrecision-terät leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla, jolloin ajaminen on tarkkaa ja tehokasta. Laitteen 45 itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa, ja ne tarjoavat luotettavaa leikkuutehoa ajokerrasta toiseen.
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin
Testiverrokki Philips Series 3000.
* Perustuu Philips S7000 -mallin ja GroomTribe -sovelluksen käyttäjiin 2019.
* * parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen