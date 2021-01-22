TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Go to promotion

Back to Routine

20% POIS kupongilla* B2R20

Osta nyt

  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla

Tuotanto lopetettu

Shaver series 9000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S9111/31

4.2
| (2361) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Täydellisyyttä joka vedolla
Philips Shaver Series 9000  -parranajokoneet ovat täydellinen valinta! Philipsin patentoima V-Track-teräjärjestelmä on suunniteltu niin, että se nappaa kaikkiin suuntiin kasvavat partakarvat ja nostaa niitä hieman ennen leikkaamista. Joustavat ajopäät liikkuvat kahdeksaan eri suuntaan ja mukautuvat täydellisesti kasvojen muotoihin. Philips Shaver Series 9000 -parranajokoneet tuovat täydellistä toimivuutta jokaiseen päivään.
Näytä kaikki edut
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Leikkaa jopa 20 % enemmän* yhdellä vedolla

Täydellisyyttä joka vedolla

  • V-Track Precision -terät

  • 8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät

  • SmartClean Plus -järjestelmä

  • SmartClick-muotoiluosa

Terät ohjaavat partakarvat parhaaseen ajoasentoon

Terät ohjaavat partakarvat parhaaseen ajoasentoon

Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision -terät asettavat jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.

Ajopäät joustavat 8 eri suuntaan, upea lopputulos

Ajopäät joustavat 8 eri suuntaan, upea lopputulos

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän ajotuloksen.

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon

Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

2361

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

22/01/2021

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Lähes täydellinen kone

Parasta koneessa on, että ajaa tarkasti eikä ärsytä ihoa. Etuna vielä on hiljainen käyntiääni. Hieman moitetta voisi antaa teräverkon puhdistamisesta. Teräyksikköä on hankala nostaa irti kotelostaan vesipesua varten.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9041/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9041/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

21/12/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuotteessa on hyvät ominaisuudetke

Kevyt käyttää, ei ärsytä ihoa, pitkä akunkesto ja lopputulos on hyvä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

20/07/2020

Suomi

Suomi

Milettömän hyvä ajotulos

Paras partakone ikinä ! Ajaa tosi vaivatomasti hyvän tuloksen... helppo käyttää. Hyvä akku. Nopea lataus.

Edut

kevyt, tarkka, nopea lataus

Haitat

ei ole haittoja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Leikkaa jopa 20 % enemmän verrattuna SensoTouchiin