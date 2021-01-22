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Tuotanto lopetettu
V-Track Precision -terät
8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät
SmartClean Plus -järjestelmä
SmartClick-muotoiluosa
Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision -terät asettavat jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.
8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän ajotuloksen.
Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.
4.2
5:stä
2361
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Kaitsu2021
22/01/2021
Suomi
Vahvistettu ostaja
Lähes täydellinen kone
Parasta koneessa on, että ajaa tarkasti eikä ärsytä ihoa. Etuna vielä on hiljainen käyntiääni. Hieman moitetta voisi antaa teräverkon puhdistamisesta. Teräyksikköä on hankala nostaa irti kotelostaan vesipesua varten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9041/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9041/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
skorpioni 71
21/12/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuotteessa on hyvät ominaisuudetke
Kevyt käyttää, ei ärsytä ihoa, pitkä akunkesto ja lopputulos on hyvä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Peltzi
20/07/2020
Suomi
Milettömän hyvä ajotulos
Paras partakone ikinä ! Ajaa tosi vaivatomasti hyvän tuloksen... helppo käyttää. Hyvä akku. Nopea lataus.
Edut
kevyt, tarkka, nopea lataus
Haitat
ei ole haittoja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
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