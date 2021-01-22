2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Jokainen veto on täydellinen
Haluatko parranajokoneen, jossa on käytetty markkinoiden edistyneintä ja innovatiivisinta teknologiaa? Siinä tapauksessa Philips Shaver Series 9000 -parranajokoneet ovat täydellinen valinta! Philipsin patentoima V-Track-teräjärjestelmä on suunniteltu niin, että se nappaa kaikkiin suuntiin kasvavat partakarvat ja nostaa niitä hieman ennen leikkaamista. Joustavat ajopäät liikkuvat kahdeksaan eri suuntaan ja mukautuvat täydellisesti kasvojen muotoihin. Philips Shaver Series 9000 -parranajokoneet tuovat täydellistä toimivuutta jokaiseen päivään.<br>
V-Track Precision -terät
8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät
SmartClean Plus -järjestelmä
SmartClick-muotoiluosa
Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision -terät asettavat jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.
8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän ajotuloksen.
Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.
4.2
5:stä
2361
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Kaitsu2021
22/01/2021
Suomi
Vahvistettu ostaja
Lähes täydellinen kone
Parasta koneessa on, että ajaa tarkasti eikä ärsytä ihoa. Etuna vielä on hiljainen käyntiääni. Hieman moitetta voisi antaa teräverkon puhdistamisesta. Teräyksikköä on hankala nostaa irti kotelostaan vesipesua varten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9041/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Käyttöpäivä 2020-12-22
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9041/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Käyttöpäivä 2020-12-22
skorpioni 71
21/12/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuotteessa on hyvät ominaisuudetke
Kevyt käyttää, ei ärsytä ihoa, pitkä akunkesto ja lopputulos on hyvä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Käyttöpäivä 2019-11-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Käyttöpäivä 2019-11-21
Peltzi
20/07/2020
Suomi
Milettömän hyvä ajotulos
Paras partakone ikinä ! Ajaa tosi vaivatomasti hyvän tuloksen... helppo käyttää. Hyvä akku. Nopea lataus.
Edut
kevyt, tarkka, nopea lataus
Haitat
ei ole haittoja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Käyttöpäivä 2019-06-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9031/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Käyttöpäivä 2019-06-20
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
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