2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
S9151/31
Tuotanto lopetettu
Mitä Philips-parranajokoneen symbolit tarkoittavat?
Mitkä Philips-parranajokoneet ovat yhteensopivia QuickClean-kapselien kanssa?
Milloin Philips-puhdistusaseman kotelo on vaihdettava?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Philips-parranajokoneen ajopäiden irrottaminen
Miten Philips-parranajokone puhdistetaan?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-parranajokoneella?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Ihoni on ärtynyt Philips-parranajokoneen käytön jälkeen
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