Voit katsoa tästä milloin puhdistuskotelo on vaihdettava, jos sinulla on Philips-parranajokoneen puhdistusjärjestelmä, kuten SmartClean (kuva 1) tai Quick Clean-kapseli (kuva 2).

Puhdistuskotelon vaihtoaika

Suosittelemme vaihtamaan Philips-parranajokoneiden puhdistusjärjestelmän puhdistuskotelon, kun puhdistusasema ilmoittaa vaihdon tarpeesta tai kun et ole enää tyytyväinen puhdistusjärjestelmän puhdistustehoon.



SmartClean-järjestelmässä näkyy oranssina vilkkuva nuolisymboli. QuickClean-kapseliin ilmestyy näkyville pieni ikkunan muotoinen kuvake (katso kuva).



Jos puhdistusjärjestelmää käytetään viikoittain, kotelon puhdistusnesteen pitäisi riittää kolmeksi kuukaudeksi. Jos käytät puhdistusjärjestelmää säännöllisemmin, kotelo on vaihdettava paljon aikaisemmin, esimerkiksi kuukauden kuluttua.



Philipsin puhdistuskotelossa on puhdistusnestettä, joka on suunniteltu erityisesti tätä laitetta varten. Älä yritä täyttää koteloa eri puhdistusnesteellä. Se voi vahingoittaa laitetta.



Voit ostaa vaihtokoteloita Philips-puhdistusjärjestelmään verkkokaupastamme.