Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Philipsin asiakastuki

    Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?

    Julkaistu 14. toukokuuta 2025

    Pyrimme jatkuvasti parantamaan Philips-parranajokoneiden käyttöikää, vähentämään ympäristövaikutuksiamme ja tarjoamaan paremman käyttökokemuksen Philips-tuotteille.

    Jos Philips-parranajokoneesi lakkaa toimimasta takuun voimassaoloaikana, voit pyytää sille korjausta tai vaihtoa napsauttamalla tätä. Linkitetyn sivun avulla voit myös selvittää, onko tuotteen takuu voimassa.

    Koska useimmat Philips-parranajokoneet on suunniteltu vesitiiviiksi, suosittelemme, että annat valtuutetun huoltoliikkeen tunnistaa mahdolliset parranajokoneeseen liittyvät ongelmat. Parranajokoneen rungon avaaminen voi heikentää sen vesitiiviyttä, mikä voi aiheuttaa vaurioita tai vammoja.

    Vinkki: Vianmääritysartikkelissa "Philips-parranajokone ei toimi" on ohjeet monien sellaisten yleisten ongelmien ratkaisemiseen, jotka voidaan tulkita väärin akkuviaksi.

    Philips i9000 Series

    Jos valtuutettu huoltoliike havaitsee akkuvian, Philips i9000 Series -akku voidaan vaihtaa huollossa milloin tahansa parranajokoneen käyttöiän aikana (myös takuun umpeutumisen jälkeen).

    Voit pyytää tätä palvelua napsauttamalla tätä

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HS9980/15 , HS5980/15 , HS7980/15 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9405/31 , XP9404/46 , XP9405/11 , XP9404/38 , XP9404/31 , S3143/02 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , X3001/00 , SP9885/35 , SP9841/32 , S7887/63 , S7887/55 , S7887/35 , S7886/78 , S7886/58 , S7886/55 , S7886/35 , S7885/63 , S7885/55 , S7882/54 , S5898/79 , S5898/50 , S5898/25 , S5889/50 , S5889/11 , S5887/69 , S5887/35 , S5887/13 , S5885/35 , S5885/25 , S5884/38 , S5884/35 , S5880/50 , S1134/00 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , S5466/18 , S5466/17 , S3344/13 , S3343/13 , S3342/13 , S3243/12 , S3242/12 , S3241/12 , S3145/00 , S3144/00 , S3143/00 , SP9882/36 , S9975/54 , S9980/54 , SP9883/35R1 , SP9861/16R1 , S3244/12 , X3002/00 , S3341/13 , S9711/41R1 , SP9860/16R1 , S6640/44R1 , S9531/26R1 , S9711/31R1 , SP9820/18R1 , SP9820/12R1 , S9983/55 , S9975/55 , S5579/69 , S9974/55 , S9974/35 , S9986/63 , S5885/69 , S9982/59 , S9982/55 , S9980/74 , S8692/55 , S8697/23 , S7783/63 , SP9871/22 , S5583/38 , S3230/52 , S9980/59 , S7882/55 , SP9840/31 , S7887/58 , S7886/63 , S8692/35 , S5887/10 , S5887/50 , S5898/35 , S5884/69 , SP9840/32 , S8697/35 , SP9883/35 , S8696/35 , SP9883/36 , S8697/55 , S9976/55 , S9975/35 , S7783/35 , SP9872/22 , SP9872/22R1 , S9987/50 , SP9872/15 , S9985/84 , S9987/85 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9986/58 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , SP9863/14 , SP9820/12 , SP9862/14 , HQ8250/17 , HQ8290/17 , HQ8260/21 , HQ8260/17 , HQ8290/21 , S3333/58 , S5584/50 , S7783/55 , S5585/10 , S5579/50 , S5583/10 , S5584/62 , S5585/30 , S5585/35 , S5586/66 , S5587/10 , S5587/30 , S5588/30 , S5589/30 , S5589/38 , S7782/50 , S7782/53 , S7783/59 , S7786/50 , S7786/55 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S5588/38 , S3134/57 , S3133/57 , S3333/54 , S1333/41 , S1231/41 , S1332/41 , S3231/52 , S3232/52 , S3134/51 , S3233/52 , S3133/51 , S1232/41 , S5013/28 , S6650/48 , S7930/16 , S7970/26 , S6610/11 , SP9820/18 , SP9860/13 , SP9861/16 , SP9861/13 , SP9860/16 , SP9821/12 , S3130/41 , S7311/12 , S7921/51 , SW7700/67 , SW5710/47 , SW6700/14 , SW9700/67 , S5073/62 , S7311/66 , S5630/45 , S5550/10 , S5572/06 , S5572/40 , S5630/12 , S5530/06 , S5550/06 , S1520/41 , S3110/41 , S5070/65 , S3520/06 , S3510/06 , S1320/04 , S3110/06 , S1110/04 , S3120/06 , S1510/04 , AT899/06 , S1310/04 , S5013/26 , S5150/63 , S5400/26 , S5310/26 , S5150/26 , S5310/06 , S5520/45 , S5140/26 , S5510/45 , S7780/64 , S7710/26 , S7530/50 , S7520/41 , S5320/06 , S7510/41 , S5130/06 , S5620/12 , RQ1160/16 , S5050/06 , S7370/12 , S7310/12 , PT723/80 , AT751/16 , PT723/81 , RQ1253/17 , PT923/19 , PT927/22 , PT731/17 , PT727/80 , PT727/17 , PT737/17 , PT723/17 , PT919/16 , HQ6927/16 , RQ1185/22 , RQ1295/23 , RQ1195/22 , RQ1285/17 , RQ1275/17 , AT892/22 , AT890/26 , AT890/20 , AT750/20 , RQ1250/80 , AT891/16 , AT750/26 , HQ6920/16 , PT860/16 , PT920/22 , PT925/19 , PT925/80 , PT730/17 , PT720/17 , PT870/17 , PT725/17 , PT735/17 , PT860/17 , PT920/19 , PT870/16 , PT875/19 , PT730/16 , PT876/19 , HQ8240/17 , RQ1280/21 , RQ1150/16 , RQ1160/21 , RQ1180/16 , RQ1250/16 , RQ1250/21 , RQ1260/16 , RQ1260/21 , RQ1280/16 , RQ1180/22 , RQ1290/23 , HQ7363/17 , HS8460/25 , HS8440/23 , HS8420/23 , HQ7310/17 , HQ6950/16 , HS8440/40 , HS8440/75 , HS8460/24 , HS8460/75 , HS8440/22 , HS8460/41 , HQ7310/16 , HQ6925/16 , HQ6970/16 , HQ6990/33 , HQ8240/18 , HQ8270/22 , HQ7380/17 , HQ8290/18 , HQ7360/17 , HQ7340/17 , HQ7320/17 , HQ6990/16 , HQ8260/18 , HQ7350/17 , HQ7390/17 , RQ1085/22 , RQ1075/22 , RQ1060/20 , RQ1050/18 , RQ1095/22 , RQ1050/16 , HS8015/33 , HS8020/18 , HS8060/25 , HS8040/18 , HS8015/18 , HS8060/24 , HS8015/17 , HS8040/17 , HQ7782/16 , HQ8140/16 , HQ7742/16 , HQ6710/16 , HQ8170/21 , HQ8160/16 , HQ8150/16 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

    Usein kysytyt kysymykset

    Yhteydenotto Philipsiin

    Autamme sinua mielellämme

    Yhteydenotto Philipsiin

    Autamme sinua mielellämme

    Etsitkö jotain muuta?

    Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

    Asiakastuen kotisivu
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.