Miten Philips-parranajokone puhdistetaan?

Philips suosittelee, että puhdistat parranajokoneen pikaisesti jokaisen ajokerran jälkeen, jotta ajopäiden ympärille ei kasaannu karvoja ja likaa.



Vesitiiviit parranajokoneet: Käynnistä parranajokone ja huuhtele koko ajopääyksikkö (parranajokoneen yläosa) lämpimällä hanavedellä. Katkaise parranajokoneesta virta.



Ajopään voi avata parranajokonemallin mukaan painamalla vapautuspainiketta tai vetämällä yläosan varovasti irti. Avaamisen jälkeen voit huuhdella ajopään sisäpuolelta. Anna kaikkien osien kuivua täysin ennen seuraavaa ajokertaa. Seuraavissa kuvissa esitellään kahden yleisen vesitiiviin parranajokonemallin puhdistaminen.



Kuivaparranajokoneet: Kun parranajokone on sammuksissa, irrota irtokarvat ja -lika puhaltamalla ajopääyksikön päälle.



Ajopään voi avata parranajokonemallin mukaan painamalla vapautuspainiketta tai vetämällä yläosan varovasti irti. Avaamisen jälkeen voit puhdistaa ajopään sisäpuolelta. Puhdistukseen voit käyttää parranajokoneen mukana toimitettua puhdistusharjaa tai puhdasta, pehmeää sivellintä (tai vastaavaa).