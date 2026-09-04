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Philipsin asiakastuki

Miten Philips-parranajokone puhdistetaan?

Puhdista Philips-parranajokone säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa ja ajaa aina erinomaisesti. Katso alla oleva ohje ja lue tarvittaessa tarkempia ohjeita parranajokoneen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Jos Philips-parranajokoneesi suorituskyky on heikentynyt, tutustu alla olevaan Perusteellinen puhdistus -osioon.

Tässä videossa on yleiskatsaus tämän artikkelin sisältämistä tiedoista. Aktivoimalla YouTuben tekstitystoiminnon voit valita videoon tekstityksen omalla kielelläsi.

Vaikka parranajokonemalleissa on eroavaisuuksia, samat periaatteet pätevät kaikkiin Philips-parranajokoneisiin. Lue lisätietoja alta.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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