Miten Philips-parranajokone puhdistetaan?

Lisätietoja Philips-parranajokoneen puhdistamisesta on alla olevissa ohjeissa. Varmista aina ennen parranajokoneen puhdistusta, että koneen takana on vesitiiviydestä ilmoittava hana- tai kylpyammesymboli.



Suosittelemme puhdistamaan parranajokoneen jokaisen ajokerran jälkeen, jotta ajotulos on paras mahdollinen. Tietyissä parranajokonemalleissa näkyy vilkkuva ilmoitussymboli, joka muistuttaa puhdistamaan laitteen.

Katso parranajokonemallin tarkat puhdistusohjeet käyttöoppaasta.