Miten Philips-parranajokone puhdistetaan?

Puhdista Philips-parranajokone säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa ja ajaa aina erinomaisesti. Katso alla oleva ohje ja lue tarvittaessa tarkempia ohjeita parranajokoneen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Jos Philips-parranajokoneesi suorituskyky on heikentynyt, tutustu alla olevaan Perusteellinen puhdistus -osioon.
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Vaikka parranajokonemalleissa on eroavaisuuksia, samat periaatteet pätevät kaikkiin Philips-parranajokoneisiin. Lue lisätietoja alta.
Tarkista aina ennen puhdistusta, onko parranajokone vesitiivis, jotta se ei vahingoitu. Vesitiiviiden parranajokoneiden rungossa on pieni hanakuvake (kuva 1) tai kylpyammekuvake (kuva 2). Jos laitteen rungossa on yliviivatun hanan kuvake (kuva 3), laitetta ei saa puhdistaa vedellä.
Irrota parranajokone pistorasiasta ennen puhdistusta.
Philips suosittelee, että puhdistat parranajokoneen pikaisesti jokaisen ajokerran jälkeen, jotta ajopäiden ympärille ei kasaannu karvoja ja likaa.
Vesitiiviit parranajokoneet: Käynnistä parranajokone ja huuhtele koko ajopääyksikkö (parranajokoneen yläosa) lämpimällä hanavedellä. Katkaise parranajokoneesta virta.
Ajopään voi avata parranajokonemallin mukaan painamalla vapautuspainiketta tai vetämällä yläosan varovasti irti. Avaamisen jälkeen voit huuhdella ajopään sisäpuolelta. Anna kaikkien osien kuivua täysin ennen seuraavaa ajokertaa. Seuraavissa kuvissa esitellään kahden yleisen vesitiiviin parranajokonemallin puhdistaminen.
Kuivaparranajokoneet: Kun parranajokone on sammuksissa, irrota irtokarvat ja -lika puhaltamalla ajopääyksikön päälle.
Ajopään voi avata parranajokonemallin mukaan painamalla vapautuspainiketta tai vetämällä yläosan varovasti irti. Avaamisen jälkeen voit puhdistaa ajopään sisäpuolelta. Puhdistukseen voit käyttää parranajokoneen mukana toimitettua puhdistusharjaa tai puhdasta, pehmeää sivellintä (tai vastaavaa).
Jos sinulla on SmartClean-järjestelmä tai QuickClean-kapseli Philips-parranajokoneelle, voit puhdistaa ja raikastaa parranajokoneen joka ajokerran jälkeen. Puhdistusjärjestelmän käyttö korvaa edellä kuvatun säännöllisen puhdistuksen.
Laite tulee kuitenkin puhdistaa perusteellisesti kuukausittain (lisätietoja on alla).
Philips suosittelee, että puhdistat parranajokoneen perusteellisesti vähintään kerran kuukaudessa tai kun sen suorituskyky on heikentynyt. Parranajokoneen perusteellinen puhdistus edellyttää ajopäiden irrottamista.
Seuraavissa kuvissa esitellään kahden yleisen Philips-parranajokonemallin ajopäiden irrottaminen ja puhdistaminen. Katso tarkat mallikohtaiset ohjeet käyttöoppaasta tai vastauksesta usein kysyttyyn kysymykseen Philips-parranajokoneen ajopäiden irrottamisesta.
Vesitiiviit parranajokoneet: Terät ja teräsäleiköt voi puhdistaa erikseen ajopäiden irrottamisen jälkeen. Huomioi, että kukin terä ja teräsäleikkö on ainutlaatuinen pari, joten älä sekoita osia keskenään. Anna kaikkien osien kuivua ennen seuraavaa ajokertaa.
Kuivaparranajokoneet: Puhdista irrotetut ajopäät mukana toimitetulla puhdistusharjalla (tai muulla pehmeällä, puhtaalla harjalla). Irrota terä teräsäleiköstä ja poista näkyvät karvat. Huomioi, että kukin terä ja teräsäleikkö on ainutlaatuinen pari, joten älä sekoita osia keskenään.
Jos haluat parranajokoneen olevan erityisen hygieeninen, voit käyttää säännöllisen ja perusteellisen puhdistuksen ohella (kuvattu edellä) Philipsin UV-laturia ja UV Cube -laitetta.
Anna parranajokoneen kuivua ennen UV-lisävarusteiden käyttöä.
Huomautus: UV-laturi ja UV Cube -laite ovat yhteensopivia vain tiettyjen parranajokonemallien kanssa. Nämä lisävarusteet auttavat poistamaan parranajokoneesta bakteereja, mutta niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan puhdistusta.
Jos Philips-parranajokoneessa on ylös nouseva trimmeri tai kiinnitettäviä lisäosia, kuten tarkkuustrimmeri, parranmuotoiluosa tai nenäkarvatrimmeri, ne kaikki voi puhdistaa lämpimällä hanavedellä.
Anna lisäosien kuivua ennen seuraavaa käyttökertaa.
Vihje: Saat parhaan tuloksen voitelemalla ylösnousevan rajaimen terät pisaralla mineraaliöljyä puolen vuoden välein.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›