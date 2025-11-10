Miten saan parhaan tuloksen Philips-parranajokoneella?

Saat parhaan tuloksen Philips-parranajokoneella noudattamalla seuraavia ohjeita ja tekniikoita.



Vinkki: Jos Philips-parranajokoneen ajotulos ei ole yhtä tarkka tai hyvä kuin aiemmin, voit palauttaa sen huippukuntoon irrottamalla ajopäät ja puhdistamalla ne perusteellisesti.

Valmistele parranajokone Hyvin valmisteltu parranajokone takaa tarkan, miellyttävän ja vaivattoman parranajon. Siksi suosittelemme, että puhdistat parranajokoneen ajokertojen välillä ja varmistat, että akku on ladattu ja valmis seuraavaa kertaa varten. Varmista myös, että irrotat ja puhdistat ajopäät perusteellisesti kuukausittain.



Vähäinen akun virta ja/tai likaiset ajopäät voivat heikentää suorituskykyä, joten parranajokoneen kunnossapitoon kannattaa käyttää hiukan aikaa.



Alla olevassa videossa on yleiskatsaus tämän osion sisältämistä tiedoista. (Vaikka parranajokonemalleissa on eroavaisuuksia, samat periaatteet pätevät kaikkiin Philips-parranajokoneisiin. Lisätietoja on olla.)



Vinkki: Kun olet käynnistänyt videon, napauta/napsauta videon alareunassa olevaa rataskuvaketta, jotta voit ottaa tarvittaessa käyttöön tekstitykset omalla kielelläsi.

Muista, että ihollasi kestää tottua uuteen laitteeseen Jos käytät uutta Philips-parranajokonetta ensimmäistä kertaa, ihosi tarvitsee ehkä hiukan sopeutumisaikaa. Tämä tarkoittaa, että iho saattaa näyttää tai tuntua hieman ärtyneeltä alussa. Käytä Philips-parranajokonetta säännöllisesti vähintään 21 päivän ajan, jotta ihosi ehtii sopeutua.



Rauhoita ärtynyt iho ajamisen jälkeen hellävaraisella kosteusvoiteella, partaemulsiolla tai -voiteella.

Lyhennä pitkät parta- ja viiksikarvat etukäteen Pitkien partakarvojen ajaminen parranajokoneella saattaa tuntua epämiellyttävältä ja aiheuttaa ikävää nykimistä.



Siksi Philips suosittelee partakarvojen lyhentämistä ennen parranajoa, jos et ole ajanut partaasi muutamaan päivään tai parta on tiheä.



Joidenkin Philips-parranajokoneiden mukana toimitetaan trimmausosa, jolla voit trimmata parran. Voit käyttää myös tavallista partatrimmeriä.

Aja hellävaraisesti Parranajon aikana on tärkeää olla hellävarainen, etenkin jos ihosi on herkkä ja helposti ärsyyntyvä. Pitele ajopäitä tukevasti mutta hellävaraisesti ihoa vasten, jotta parranajokone liukuu iholla hyvin.



Hellävarainen paine vähentää myös parranajokoneen ja ihon välistä kitkaa, mikä tekee parranajosta miellyttävämpää.

Vinkkejä märkäajoon Huomautus: Tarkista aina parranajokoneen sopivuus, ennen kuin käytät ajoon vettä ja vaahtoa/geeliä. Sopivien parranajokoneiden rungon taustapuolella on hana- tai kylpyammekuvake, ja asian voi tarkistaa myös käyttöoppaasta.



Kun käytät Philips-parranajokonetta partavaahdon tai parranajogeelin kanssa: Pese kasvot ennen parranajoa saippualla tai kasvojenpuhdistusaineella

Levitä haluamaasi parranajogeeliä tai -vaahtoa kasvoille ja kaulalle

Liikuta parranajokonetta iholla tiheästi pyörittäen ja liu’uttaen. Näin varmistetaan, että kaikki eri suuntiin kasvavat karvat poistetaan iholta

Älä aja monta kertaa samasta kohdasta

