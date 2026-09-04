Philips-parranajokone ei toimi

Jos et puhdista Philips-parranajokonetta säännöllisesti, ajopäiden ympärille voi kasaantua karvoja ja likaa. Tämä voi heikentää suorituskykyä ja estää ajopäitä pyörimästä.

Alla olevassa videossa on yleiskuvaus parranajokoneen puhdistamisesta. (Vaikka parranajokonemalleissa on eroavaisuuksia, samat periaatteet pätevät kaikkiin Philips-parranajokoneisiin. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Jos sinulla ei enää ole käyttöoppaan painettua versiota, löydät sen myös verkosta.)

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