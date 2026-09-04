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Philipsin asiakastuki

Philips-parranajokone ei toimi

Jos Philips-parranajokone ei toimi, lataudu tai käynnisty, noudata seuraavia vianmääritysohjeita.

Tee vaiheet alla olevassa järjestyksessä. Vaikka jotkin vaiheet voivat vaikuttaa itsestäänselviltä, tämä prosessi sulkee pois monia yleisiä ongelmia ja auttaa rajaamaan ongelman juurisyytä.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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