Philips-parranajokone ei toimi

Jos sinulla on ladattava Philips-parranajokone, sen akku on ehkä tyhjentynyt. Lataa parranajokone ja yritä käynnistää se uudelleen. Lisätietoja parranajokoneen lataamisesta on käyttöoppaassa.

Jos Philips-parranajokone ei ole ladattava, liitä se toimivaan pistorasiaan käytön ajaksi.