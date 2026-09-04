2 vuoden takuu
Jos Philips-parranajokone ei toimi, lataudu tai käynnisty, noudata seuraavia vianmääritysohjeita.
Tee vaiheet alla olevassa järjestyksessä. Vaikka jotkin vaiheet voivat vaikuttaa itsestäänselviltä, tämä prosessi sulkee pois monia yleisiä ongelmia ja auttaa rajaamaan ongelman juurisyytä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Miten saan parhaan tuloksen Philips-parranajokoneella?
Miten Philips-parranajokone puhdistetaan?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Ihoni on ärtynyt Philips-parranajokoneen käytön jälkeen