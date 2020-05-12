2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
V-Track PRO -teräjärjestelmä
8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät
SmartClean Plus -järjestelmä
SmartClick-muotoiluosa
Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision PRO -terät asettavat 1–3 päivää kasvaneen parran jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää* ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.
8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän ajotuloksen.
Voit valita kolmesta asetuksesta itsellesi sopivimman: Herkkä – hellävaraiseen mutta tarkkaan ajoon. Normaali – perusteelliseen jokapäiväiseen ajoon. Nopea – nopeaan, aikaa säästävään ajoon.
4.4
5:stä
2091
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Jami101
12/05/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä partakone
Hyvä ajojälki lyhyelle sängelle. Pesuyksikkö on loistava.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Heikkirs
13/01/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Toimiva laite
Hyvä muotoilu.Leikkaa tarkasti ja akku riittää moneen ajoon.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Psos
26/07/2018
Suomi
Erinomaiset märkäajo-ominaisuudet
Märkäajo-ominaisuudet, etenkin partageeliä käytettäessä, sopivat minulle erinomaisesti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
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