Täydellisyyttä joka vedolla

Haluatko parranajokoneen, jossa on käytetty markkinoiden edistyneintä ja innovatiivisinta teknologiaa? Siinä tapauksessa Philips Shaver Series 9000 -parranajokoneet ovat täydellinen valinta! Philipsin patentoima V-Track-teräjärjestelmä on suunniteltu niin, että se nappaa kaikkiin suuntiin kasvavat partakarvat ja nostaa niitä hieman ennen leikkaamista. Joustavat ajopäät liikkuvat kahdeksaan eri suuntaan ja mukautuvat täydellisesti kasvojen muotoihin. Philips Shaver Series 9000 -parranajokoneet tuovat täydellistä toimivuutta jokaiseen päivään.<br>