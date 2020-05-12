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  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
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  • Täydellisyyttä joka vedolla
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  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
  • Täydellisyyttä joka vedolla
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  • Täydellisyyttä joka vedolla

Tuotanto lopetettu

Shaver series 9000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S9521/31

4.4
| (2091) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Täydellisyyttä joka vedolla
Haluatko parranajokoneen, jossa on käytetty markkinoiden edistyneintä ja innovatiivisinta teknologiaa? Siinä tapauksessa Philips Shaver Series 9000  -parranajokoneet ovat täydellinen valinta! Philipsin patentoima V-Track-teräjärjestelmä on suunniteltu niin, että se nappaa kaikkiin suuntiin kasvavat partakarvat ja nostaa niitä hieman ennen leikkaamista. Joustavat ajopäät liikkuvat kahdeksaan eri suuntaan ja mukautuvat täydellisesti kasvojen muotoihin. Philips Shaver Series 9000 -parranajokoneet tuovat täydellistä toimivuutta jokaiseen päivään.&lt;br>
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Leikkaa jopa 20 % enemmän* yhdellä vedolla

Täydellisyyttä joka vedolla

  • V-Track PRO -teräjärjestelmä

  • 8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät

  • SmartClean Plus -järjestelmä

  • SmartClick-muotoiluosa

Paras parranajojärjestelmämme 1–3 päivää kasvaneelle parralle

Paras parranajojärjestelmämme 1–3 päivää kasvaneelle parralle

Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision PRO -terät asettavat 1–3 päivää kasvaneen parran jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää* ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.

Ajopäät joustavat 8 eri suuntaan, upea lopputulos

Ajopäät joustavat 8 eri suuntaan, upea lopputulos

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän ajotuloksen.

Valitse kolmesta eri ajoasetuksesta

Valitse kolmesta eri ajoasetuksesta

Voit valita kolmesta asetuksesta itsellesi sopivimman: Herkkä – hellävaraiseen mutta tarkkaan ajoon. Normaali – perusteelliseen jokapäiväiseen ajoon. Nopea – nopeaan, aikaa säästävään ajoon.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

2091

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

12/05/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä partakone

Hyvä ajojälki lyhyelle sängelle. Pesuyksikkö on loistava.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

13/01/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Toimiva laite

Hyvä muotoilu.Leikkaa tarkasti ja akku riittää moneen ajoon.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

26/07/2018

Suomi

Suomi

Erinomaiset märkäajo-ominaisuudet

Märkäajo-ominaisuudet, etenkin partageeliä käytettäessä, sopivat minulle erinomaisesti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 S9711/31 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Leikkaa jopa 20 % enemmän verrattuna SensoTouchiin