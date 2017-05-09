2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Sopii vain vartalolle
Säärien käsittely 15 minuutissa
Kliinisesti todistettu vaikutus
120 päivän rahat takaisin
Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.
Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan.
Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips kehitti tämän mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän tiiviissä yhteistyössä johtavien ihotautilääkärien kanssa. Tuotetta testattiin laajoin kuluttajatutkimuksin yli 10 vuoden ajan yli 2 000 vapaaehtoisen avulla.
Palkinnot
4.2
5:stä
1610
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Anita
09/05/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
toimii todella hyvin.
karvat häviää kuin itsestään,miinuksena on vain vähän suuri koko varsinkin kasvoilla vaikea kohdistaa.suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL-ihokarvanpoistolaite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL-ihokarvanpoistolaite
Zebra12385522579
13/06/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Jag känner mig nöjd med produkten
Jag har gjort tre behandlingar med två veckors mellanrum. Lite läskigt första gången, kunde kännas lite på vissa känsligare hudpartier. Visste inte om det skulle vara värt pengarna eller fungera men jag har mycket mindre hårväxt och mycket långsammare att det kommer tillbaka. Jag känner mig hittills väldigt nöjd. Jag har ljus hud och mörka hår.
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Nursi
04/06/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Underbart
Älskar den, lätt att använda. Har haft en annan innan dock inte Philips som höll i två år. Hoppas den håller längre.
Edut
Lätt att använda
Haitat
Ingen än så länge
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet