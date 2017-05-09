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  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
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  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
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  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
  • Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu

Tuotanto lopetettu

Lumea EssentialIhokarvojen IPL-poistojärjestelmä

SC1991/00

4.2
| (1610) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu
Philips Lumea IPL estää uusien ihokarvojen kasvun uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen. Testi 120 päivää!
Näytä kaikki edut

Sileä iho kotioloissa

Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu

  • Sopii vain vartalolle

  • Säärien käsittely 15 minuutissa

  • Kliinisesti todistettu vaikutus

  • 120 päivän rahat takaisin

Sileä iho joka päivä

Sileä iho joka päivä

Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

Vaivattoman tehokas

Vaivattoman tehokas

Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan.

Turvallinen käyttää kotona

Turvallinen käyttää kotona

Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips kehitti tämän mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän tiiviissä yhteistyössä johtavien ihotautilääkärien kanssa. Tuotetta testattiin laajoin kuluttajatutkimuksin yli 10 vuoden ajan yli 2 000 vapaaehtoisen avulla.

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Palkinnot

  • Award image AWARD-612375

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

1610

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

09/05/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

toimii todella hyvin.

karvat häviää kuin itsestään,miinuksena on vain vähän suuri koko varsinkin kasvoilla vaikea kohdistaa.suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL-ihokarvanpoistolaite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL-ihokarvanpoistolaite

13/06/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Jag känner mig nöjd med produkten

Jag har gjort tre behandlingar med två veckors mellanrum. Lite läskigt första gången, kunde kännas lite på vissa känsligare hudpartier. Visste inte om det skulle vara värt pengarna eller fungera men jag har mycket mindre hårväxt och mycket långsammare att det kommer tillbaka. Jag känner mig hittills väldigt nöjd. Jag har ljus hud och mörka hår.

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet

04/06/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Underbart

Älskar den, lätt att använda. Har haft en annan innan dock inte Philips som höll i två år. Hoppas den håller längre.

Edut

Lätt att använda

Haitat

Ingen än så länge

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet

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