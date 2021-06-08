Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Lumea Essential Ihokarvojen IPL-poistojärjestelmä
Tuotanto lopetettu
Tuki
SC1991/00
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Käyttöopas
Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (18)
Voinko käyttää Philips Lumeaa, jos olen raskaana tai imetän?
Mitä eroja Philips Lumean lisäosien välillä on?
Onko Philips Lumean käytöllä sivuvaikutuksia?
Miksi Philips Lumea lämpenee käytön aikana?
Soveltuuko Philips Lumea kaikille ihon sävyille ja ihokarvojen väreille?
Lumea IPLPussi
Lumea IPLPuhdistusliina
Philips Lumean käyttö tuntuu epämukavalta tai kivuliaalta iholla
Philips Lumea ei välähdä
En saa odotettuja tuloksia Philips Lumealla
Philips Lumean merkkivalot vilkkuvat
Philips Lumeasta tulee palaneen hajua käsittelyn aikana
Philips Lumean akku tyhjenee erittäin nopeasti
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme