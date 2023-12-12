2 vuoden takuu
Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
Laadukasta hoivaa herkälle iholle joustavalla levyosalla. 9 vanhempaa 10:stä suosittelee: vauvani iho ei ole enää ärtynyt sen jälkeen, kun aloimme käyttää ultra soft -tuttia.** Rauhoittava tutti on aina jokaisen vauvaa hoitavan ulottuvilla. Nyt 80-prosenttisesti kasvipohjainen.*
Herkälle iholle
Ei sisällä BPA:ta
1 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*
0-6 kk
Vauvan iho tarvitsee erityishuomiota. Pehmeä levyosa mukailee vauvan kasvojen muotoja, mikä vähentää ihoärsytystä ja jälkiä**. Pyöristetyt levyosat minimoivat poskiin kohdistuvan paineen, mikä tekee tuteista entistäkin hellemmät.
Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.
Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu imitoimaan äidin rinnan tuntua. Kysyimme vanhemmilta, mitä mieltä heidän pikkuisensa olivat niistä, ja keskimäärin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.
4.7
5:stä
733
Arviot
99%
suosittelee tätä tuotetta
Freetzie
12/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
En fantastisk napp!
En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.
Edut
Kvalitet rakt igenom.
Haitat
Svåröppnat embalage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-12
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-12
andyED
05/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
ultra soft napp
vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna
Edut
bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera
Haitat
-
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-05
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-05
Annalalala
04/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Satt väldigt bra
Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).
87 % asiakkaista vahvisti, että heidän vauvansa iho ei ärtynyt Philips Avent ultra soft -tutin käytön aloittamisen jälkeen (2023, n=201).
2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi teksturoidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).
Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.