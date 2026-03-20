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Philips Avent Schnuller Erittäin pehmeä
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SCF092/06
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Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Philips Avent -tuteista luopuminen
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen
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