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Philips Avent Pacifier ultra soft Nighttime
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SCF094/01
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Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?
Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Miten Philips Avent -tutti steriloidaan?
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