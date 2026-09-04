Ovatko Philips Avent -tutit turvallisia hampaiden kehityksen kannalta?

2 vuoden takuu
Kyllä, kaikki Philips Avent -tutit ovat turvallisia.
Tuttimme ovat pehmeitä, ja pieni suuosa litistyy helposti. Se mukautuu vauvan kieleen ja kitalakeen. Tutin muoto jakaa paineen tasaisesti vauvan leualle, hampaille ja ikenille.
Oral Health Foundation on hyväksynyt kaikki Philips Avent -tutit itsenäisesti.
Oral Health Foundation arvioi kuluttajien suunhoitotuotteita ja varmistaa, että valmistajien väitteet on kliinisesti todistettu eikä niitä ole liioiteltu. Lisätietoja on saatavilla täällä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF087/16 , SCF087/27 , SCF087/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
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