Philipsin asiakastuki Ovatko Philips Avent -tutit turvallisia hampaiden kehityksen kannalta?

Kyllä, kaikki Philips Avent -tutit ovat turvallisia.



Tuttimme ovat pehmeitä, ja pieni suuosa litistyy helposti. Se mukautuu vauvan kieleen ja kitalakeen. Tutin muoto jakaa paineen tasaisesti vauvan leualle, hampaille ja ikenille.

Oral Health Foundation on hyväksynyt kaikki Philips Avent -tutit itsenäisesti.

Oral Health Foundation arvioi kuluttajien suunhoitotuotteita ja varmistaa, että valmistajien väitteet on kliinisesti todistettu eikä niitä ole liioiteltu. Lisätietoja on saatavilla täällä.

Muoto on suunniteltu tukemaan suun oikeanlaisia liikkeitä, jotka ovat tärkeitä selkeän puheen ääntämisen kehityksen kannalta. Tutti on suunniteltu sopimaan anatomisesti vauvan suuhun ja vähentää kielen ja suun välistä painetta.