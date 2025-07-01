Philipsin asiakastuki Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?

Kyllä, kaikki Philips Avent -tuotteiden osat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, ovat täysin BPA- ja BPS-vapaita. Varmistamme tämän huolehtimalla siitä, että turvallisuusmääräykset, satunnaistarkastukset ja muut laadunvalvontatoimet ovat täysin vaatimustenmukaisia.