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Philipsin asiakastuki

Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?

Kyllä, kaikki Philips Avent -tuotteiden osat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, ovat täysin BPA- ja BPS-vapaita. Varmistamme tämän huolehtimalla siitä, että turvallisuusmääräykset, satunnaistarkastukset ja muut laadunvalvontatoimet ovat täysin vaatimustenmukaisia.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF087/16 , SCF087/17 , SCF091/49 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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