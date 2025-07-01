2 vuoden takuu
Kyllä, kaikki Philips Avent -tuotteiden osat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, ovat täysin BPA- ja BPS-vapaita. Varmistamme tämän huolehtimalla siitä, että turvallisuusmääräykset, satunnaistarkastukset ja muut laadunvalvontatoimet ovat täysin vaatimustenmukaisia.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF087/16 , SCF087/17 , SCF091/49 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?
Philips Avent -tuteista luopuminen