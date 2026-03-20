2 vuoden takuu
Tuki
SCF094/05
Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?
Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Miten Philips Avent -tutti steriloidaan?
Philips Avent -tutin puhdistaminen
Ovatko Philips Avent -tutit turvallisia hampaiden kehityksen kannalta?
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