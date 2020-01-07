2 vuoden takuu
Muotoilu mahdollistaa ihokosketuksen
Suojaa arkoja nännejä
Pieni (15 mm)
2 kpl
Rintakumin erittäin ohut ja perhosenmallinen muoto mahdollistaa ihokontaktin vauvan kanssa. Sekä nenä että leuka koskettavat rintaa, jolloin vauva voi haistaa äidin tuoksun ja tuntea äidin ihon. Rintakumi asetetaan nännin keskikohtaan, jotta vauva saa otteen koko nänninpihasta. Voit muodostaa kiintymyssuhteen vauvaan ja suojata samalla nännejäsi.
Rintakumi auttaa vauvoja, joille otteen saaminen on aluksi vaikeaa, jotta voit imettää pidempään*. Rintakumi on tarkoitettu äideille, joiden nännit ovat matalat ja sisäänpäin kääntyneet, ja vauvoille, joilla on huono imemistekniikka tai joilla on suun epämuodostuma. Se säilyttää muotonsa vauvan pitäessä taukoja ruokailusta.
Rintakumit tekevät imettämisestä hellävaraisempaa, jos nännien iho on arka, halkeileva tai kipeä. Niiden avulla nänneihin ei kohdistu yhtä paljon hankausta ja venymistä, joten imettäminen tuntuu miellyttävältä.
4.5
5:stä
14
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Edut
Work as intended, no pain!
Haitat
Found it a bit fiddly at first.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Edut
Nothing koi
Haitat
Nothing
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
kun nännit ovat matalat tai sisäänpäin kääntyneet, niiden iho on arka, halkeileva tai kipeä, ja kun vauva ei muuten saa otetta
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
Tämä osa sisältää kuluttajien mielipiteitä tuotteesta. Philips sanoutuu irti kuluttajien tähän osaan lisäämästä sisällöstä, ja siksi tässä mainittuja teknisiä tietoja ja/tai tuotteen käyttöohjeita ei ole tarkoitettu Philipsin virallisiksi tiedoiksi.