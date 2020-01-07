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  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
  • Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*

Philips AventRintakumi

SCF153/01

4.5
| (14) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
Rintakumeista on apua silloin, kun imetys ei onnistu nännien muodon tai vauvan huonon otteen vuoksi. Erittäin ohut ja perhosenmallinen rintakumi mahdollistaa kontaktin saamisen ja edistää kiintymyssuhteen muodostamista imetyksen aikana.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

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Vauva saa helposti otteen, hellävarainen iholle*

Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*

  • Muotoilu mahdollistaa ihokosketuksen

  • Suojaa arkoja nännejä

  • Pieni (15 mm)

  • 2 kpl

Muotoilu mahdollistaa ihokosketuksen vauvan kanssa

Muotoilu mahdollistaa ihokosketuksen vauvan kanssa

Rintakumin erittäin ohut ja perhosenmallinen muoto mahdollistaa ihokontaktin vauvan kanssa. Sekä nenä että leuka koskettavat rintaa, jolloin vauva voi haistaa äidin tuoksun ja tuntea äidin ihon. Rintakumi asetetaan nännin keskikohtaan, jotta vauva saa otteen koko nänninpihasta. Voit muodostaa kiintymyssuhteen vauvaan ja suojata samalla nännejäsi.

Muotoilu auttaa, jos otteen saaminen on vaikeaa

Muotoilu auttaa, jos otteen saaminen on vaikeaa

Rintakumi auttaa vauvoja, joille otteen saaminen on aluksi vaikeaa, jotta voit imettää pidempään*. Rintakumi on tarkoitettu äideille, joiden nännit ovat matalat ja sisäänpäin kääntyneet, ja vauvoille, joilla on huono imemistekniikka tai joilla on suun epämuodostuma. Se säilyttää muotonsa vauvan pitäessä taukoja ruokailusta.

Tarkoitettu aroille tai kipeille nänneille

Tarkoitettu aroille tai kipeille nänneille

Rintakumit tekevät imettämisestä hellävaraisempaa, jos nännien iho on arka, halkeileva tai kipeä. Niiden avulla nänneihin ei kohdistu yhtä paljon hankausta ja venymistä, joten imettäminen tuntuu miellyttävältä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

14

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Edut

Work as intended, no pain!

Haitat

Found it a bit fiddly at first.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Edut

Nothing koi

Haitat

Nothing

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF153/03 Nipple Shield

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. kun nännit ovat matalat tai sisäänpäin kääntyneet, niiden iho on arka, halkeileva tai kipeä, ja kun vauva ei muuten saa otetta

  2. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

  3. Tämä osa sisältää kuluttajien mielipiteitä tuotteesta. Philips sanoutuu irti kuluttajien tähän osaan lisäämästä sisällöstä, ja siksi tässä mainittuja teknisiä tietoja ja/tai tuotteen käyttöohjeita ei ole tarkoitettu Philipsin virallisiksi tiedoiksi.