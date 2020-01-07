Tarkoitettu aroille tai kipeille nänneille

Rintakumit tekevät imettämisestä hellävaraisempaa, jos nännien iho on arka, halkeileva tai kipeä. Niiden avulla nänneihin ei kohdistu yhtä paljon hankausta ja venymistä, joten imettäminen tuntuu miellyttävältä.