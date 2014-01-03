SCF603/50
Tehokas suoja rintamaidolle
Philips Avent -rintamaidon säilytyspussit ovat turvallinen tapa säilyttää arvokasta rintamaitoa. Niitä voi säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa ja ne on esisteriloitu valmiiksi käyttöön.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Rintamaidon säilytyspussit
yhteensä
recurring payment
Turvallinen, vuotamaton kaksoisvetoketjusuljenta rintamaidon säilytykseen
Sinetöity suljenta takaa, että esisteriloitu pussi on koskematon ennen ensimmäistä käyttöä ja siten taatusti hygieeninen
Vahvistetut sivusaumat ja kaksikerroksinen materiaali antavat lisävarmuutta rintamaidon turvalliseen säilytykseen pakastimessa tai jääkaapissa
Pussin leveän ja tukevan suuaukon ansiosta täyttäminen ja kaataminen on helppoa
Pussi on niin tukeva, että se pysyy pystyssä itsestään. Leveän suuaukon ansiosta täyttäminen ja kaataminen on helppoa.
Litteitä pusseja on helppo säilyttää pakastimessa tai jääkaapissa
Pussi on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta
Kapasiteetti
Mitat
Muotoilu
Ominaisuudet
Sisältö
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.