    • Tehokas suoja rintamaidolle Tehokas suoja rintamaidolle Tehokas suoja rintamaidolle

      Philips Avent Rintamaidon säilytyspussit

      SCF603/50

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Tehokas suoja rintamaidolle

      Philips Avent -rintamaidon säilytyspussit ovat turvallinen tapa säilyttää arvokasta rintamaitoa. Niitä voi säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa ja ne on esisteriloitu valmiiksi käyttöön.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Tehokas suoja rintamaidolle

      180 ml:n rintamaidon säilytyspussit

      • Tallennustila
      • Esisteriloitu
      • 50 pussia
      Turvallinen, vuotamaton kaksoisvetoketjusuljenta

      Turvallinen, vuotamaton kaksoisvetoketjusuljenta

      Turvallinen, vuotamaton kaksoisvetoketjusuljenta rintamaidon säilytykseen

      Esisteriloitu pussi, jossa sinetöity suljenta

      Esisteriloitu pussi, jossa sinetöity suljenta

      Sinetöity suljenta takaa, että esisteriloitu pussi on koskematon ennen ensimmäistä käyttöä ja siten taatusti hygieeninen

      Pakastuksen kestävä kaksikerroksinen pussi, jossa vahvistetut saumat

      Pakastuksen kestävä kaksikerroksinen pussi, jossa vahvistetut saumat

      Vahvistetut sivusaumat ja kaksikerroksinen materiaali antavat lisävarmuutta rintamaidon turvalliseen säilytykseen pakastimessa tai jääkaapissa

      Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä ja puhdistamista

      Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä ja puhdistamista

      Pussin leveän ja tukevan suuaukon ansiosta täyttäminen ja kaataminen on helppoa

      Pussi on niin tukeva, että se pysyy pystyssä itsestään

      Pussi on niin tukeva, että se pysyy pystyssä itsestään

      Pussi on niin tukeva, että se pysyy pystyssä itsestään. Leveän suuaukon ansiosta täyttäminen ja kaataminen on helppoa.

      Litteitä pusseja on helppo säilyttää

      Litteitä pusseja on helppo säilyttää

      Litteitä pusseja on helppo säilyttää pakastimessa tai jääkaapissa

      Pussi on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta

      Pussi on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta

      Pussi on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta

      Tekniset tiedot

      • Kapasiteetti

        Laukku
        180 ml

      • Mitat

        Korkeus
        25,6  cm
        Leveys
        9,9  cm

      • Muotoilu

        Helppokäyttöisyyttä
        Leveä ja tukeva suuaukko
        Suojattu
        Sinetöity sulku
        vankka
        Pystyssä pysyvä pussi
        Tehokas suoja
        Vahvistetut saumat

      • Ominaisuudet

        Vuotamaton
        Turvallinen kaksoisvetoketju
        Materiaali
        Kestävä, kaksikerroksinen pussi

      • Sisältö

        Laukku
        50  kpl

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

