2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Helppo käyttää – myös matkoilla
Rintapumppu ja pehmeä hierontatyyny
Mukana pullo ja tutti
Matkasuojus ja tiivisterengas
Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin lypsäessäsi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous lypsämisen aikana helpottavat maidon virtausta.
Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuottoa.
Pienen ja kevyen pumpun säilytys ja kuljettaminen mukana on helppoa, ja maidon lypsäminen matkalla on entistä huomaamattomampaa.
4.4
5:stä
161
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Therese85
25/10/2017
Sverige
Lätt o smidigt
Lätt o smidig att använda, enkel att montera ihop o ta isär för att diska. Gillar att man pumpar rakt i flaskan! Nu kan jag ge lillan till pappan :)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Vabeer
22/10/2017
Sverige
En toppen pump
Liten och nätt bröstpump som är lätt att använda utan att bli krånglig av sig. Blev mycket positivt överraskad av pumpen som gör sitt jobb på ett väldigt bra sätt och med en snygg design. Det enda tråkiga var egentligen att jag inte släppte så mycket som jag hade önskat men i övrigt så var den väldigt användarvänlig och jag fick ändå en positiv intryck av pumpen.
Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Lisans
17/10/2017
Sverige
Väldigt bra pump
Jag är otroligt nöjd med pumpen. Enkel att använda. Går snabbt att få ut mjölk. Jag kan verkligen rekommendera denna bröstpump!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kliinisesti testattua käyttömukavuutta: Suurin osa kyselyyn osallistuneista 110 äidistä suosittelisi Philips Avent -rintapumppua.
Entistäkin mukavampi käyttää: Isossa-Britanniassa 73 prosenttia 73:stä imettävästä äidistä piti tätä rintapumppua mukavampana kuin nykyistä rintapumppuaan (muu yleinen merkki).
Riippumattomassa tutkimuksessa on todettu, että äidin stressitaso voi vaikuttaa maidontuloon. Katso www.philips.com/avent.
Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.