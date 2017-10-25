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  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
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  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
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  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*

Tuotanto lopetettu

Philips AventKäsikäyttöinen rintapumppu ja tuttipullo

SCF330/20

4.4
| (161) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*
Istu mukavassa asennossa eteenpäin nojaamatta samalla kun pehmeä hierontatyyny stimuloi maidon virtausta miellyttävästi. Käsikäyttöisessä Avent-rintapumpussa on vain vähän osia ja se on helppo koota, käyttää ja puhdistaa. Kevyen ja kompaktin laitteen ansiosta maidon lypsäminen matkalla on vaivatonta.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Käsikäyttöinen rintapumppu ja hierontatyyny

Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo kuljettaa mukana*

  • Helppo käyttää – myös matkoilla

  • Rintapumppu ja pehmeä hierontatyyny

  • Mukana pullo ja tutti

  • Matkasuojus ja tiivisterengas

Mukava käyttöasento ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Mukava käyttöasento ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin lypsäessäsi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous lypsämisen aikana helpottavat maidon virtausta.

Pehmeä hierontatyyny edistää maidontuloa

Pehmeä hierontatyyny edistää maidontuloa

Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuottoa.

Kompakti ja kevyt muotoilu

Kompakti ja kevyt muotoilu

Pienen ja kevyen pumpun säilytys ja kuljettaminen mukana on helppoa, ja maidon lypsäminen matkalla on entistä huomaamattomampaa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

161

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

2

25/10/2017

Sverige

Sverige

Lätt o smidigt

Lätt o smidig att använda, enkel att montera ihop o ta isär för att diska. Gillar att man pumpar rakt i flaskan! Nu kan jag ge lillan till pappan :)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

22/10/2017

Sverige

Sverige

En toppen pump

Liten och nätt bröstpump som är lätt att använda utan att bli krånglig av sig. Blev mycket positivt överraskad av pumpen som gör sitt jobb på ett väldigt bra sätt och med en snygg design. Det enda tråkiga var egentligen att jag inte släppte så mycket som jag hade önskat men i övrigt så var den väldigt användarvänlig och jag fick ändå en positiv intryck av pumpen.

Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

17/10/2017

Sverige

Sverige

Väldigt bra pump

Jag är otroligt nöjd med pumpen. Enkel att använda. Går snabbt att få ut mjölk. Jag kan verkligen rekommendera denna bröstpump!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kliinisesti testattua käyttömukavuutta: Suurin osa kyselyyn osallistuneista 110 äidistä suosittelisi Philips Avent -rintapumppua.

  2. Entistäkin mukavampi käyttää: Isossa-Britanniassa 73 prosenttia 73:stä imettävästä äidistä piti tätä rintapumppua mukavampana kuin nykyistä rintapumppuaan (muu yleinen merkki).

  3. Riippumattomassa tutkimuksessa on todettu, että äidin stressitaso voi vaikuttaa maidontuloon. Katso www.philips.com/avent.

  4. Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.