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Rintapumput ja rintojen hoito
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Philips Avent Käsikäyttöinen rintapumppu
Tuotanto lopetettu
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SCF430/10
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Käyttöopas
Kaikki (10)
Maito (2)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Voiko Philips Avent -rintapumppua käyttää kaikkien Avent-tuotteiden kanssa?
Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?
Miten voin estää maidon vuotamisen lypsämisen jälkeen?
Miten manuaalinen Philips Avent -rintapumppu kootaan?
AventRintapumpun kahva
AventKupin varsi
Breast PumpsRintapumpun kahva
Breast PumpsKupin varsi
AventTuttipullon korkki
AventRintapumpun suppilon suojus
AventRintapumpun hierontatyyny
AventRintapumpun runko
AventRintapumpun venttiili
2-in-1-termotyyny
Ruoansäilytysastia
AventTuttipullon tiivistelevy
AventRintapumpun silikonikuppi
Manuaalisen rintapumpun imuteho on liian pieni tai liian suuri
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