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  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Tuotanto lopetettu

Philips AventKoliikkia ehkäisevä tutti

SCF632/27

4.4
| (16) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
Philipsin koliikkia ehkäisevä tutti on suunniteltu keskeytyksettömään syöttämiseen. Se ohjaa ilman pulloon eikä vauvan vatsaan. Tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan ja vähentävät näin ruokailun keskeytyksiä ja vatsavaivoja.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

  • 2 kpl

  • Hitaan virtauksen tutti

  • Yli 1 kk

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

16

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

3

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

it looks great and great features

i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

it looks great and great features

i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

09/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Highly recommended

Used this along with Avent bottles when I had problems breastfeeding alone when my baby was 1 month old. Now I am breastfeeding and using around 3 bottles a day. Don't have any problems with colic either. I think Avent products are very user friendly and reasonably priced compared to the alternatives.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.

  2. Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.

  3. Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.

  4. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan