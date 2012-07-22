2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 kpl
Hitaan virtauksen tutti
Yli 1 kk
Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.
Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*
Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.
4.4
5:stä
16
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Emmaroon
22/07/2012
United Kingdom
it looks great and great features
i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
kayla9412
22/07/2012
United Kingdom
it looks great and great features
i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Jeeby
09/11/2011
United Kingdom
Highly recommended
Used this along with Avent bottles when I had problems breastfeeding alone when my baby was 1 month old. Now I am breastfeeding and using around 3 bottles a day. Don't have any problems with colic either. I think Avent products are very user friendly and reasonably priced compared to the alternatives.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.
Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.
Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan