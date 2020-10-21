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Tuttipullot ja tutit
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Philips Avent Koliikkia ehkäisevä tutti
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF632/27
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Käyttöopas
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Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?
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