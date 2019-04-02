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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan

Tuotanto lopetettu

Philips AventLasinen Natural-tuttipullo

SCF673/17

3.4
| (49) Arviot
Helppo yhdistää rintaruokintaan
Lasinen Natural-tuttipullo tekee pulloruokinnasta luonnollisempaa sekä vauvalle että sinulle. Miellyttäväksi muotoillusta tuttiosasta saa samanlaisen otteen kuin rinnasta, joten rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen on helpompaa.
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Luonnollinen ote

Helppo yhdistää rintaruokintaan

  • 1 pullo

  • 240 ml

  • Hitaan virtauksen tutti

  • Yli 1 kk

Lämmönkestävä

Lämmönkestävä

Lasinen Natural-tuttipullo kestää lämpöä ja lämpötilamuutoksia. Siksi sitä voi säilyttää turvallisesti jääkaapissa, lämmittää ja steriloida.

Lasi farmaseuttista laatua

Laadukkaasta borosilikaattilasista valmistettu pullo takaa hygieenisen puhtauden.

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

49

Arviot

02/04/2019

España

España

Me encanta

Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF673/17 Natural glass baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF673/17 Natural glass baby bottle

13/07/2018

France

France

Parfait pour mixer allaitement et biberon de lait maternel

Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF673/17 Biberon en verre Natural

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF673/17 Biberon en verre Natural

27/06/2018

France

France

Rien à redire

Rien à redire, mademoiselle l'a adopté alors qu'elle avait du mal avec beaucoup de modèle. Malgré des dizaines de biberons différents, elle accepte que 2 modèles dont celui-ci (mais se n'est pas son préféré pour autant)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF673/17 Biberon en verre Natural

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF673/17 Biberon en verre Natural

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  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan