2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF673/17
1 pullo
240 ml
Hitaan virtauksen tutti
Yli 1 kk
Lasinen Natural-tuttipullo kestää lämpöä ja lämpötilamuutoksia. Siksi sitä voi säilyttää turvallisesti jääkaapissa, lämmittää ja steriloida.
Laadukkaasta borosilikaattilasista valmistettu pullo takaa hygieenisen puhtauden.
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä
3.4
5:stä
49
Arviot
asunmas
02/04/2019
España
Me encanta
Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF673/17 Natural glass baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF673/17 Natural glass baby bottle
SandraLux
13/07/2018
France
Parfait pour mixer allaitement et biberon de lait maternel
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF673/17 Biberon en verre Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF673/17 Biberon en verre Natural
MeyerNicolas
27/06/2018
France
Rien à redire
Rien à redire, mademoiselle l'a adopté alors qu'elle avait du mal avec beaucoup de modèle. Malgré des dizaines de biberons différents, elle accepte que 2 modèles dont celui-ci (mais se n'est pas son préféré pour autant)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF673/17 Biberon en verre Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF673/17 Biberon en verre Natural
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan